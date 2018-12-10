總統府人權諮詢委員會第五屆委員 陳建仁任召集人

2018年12月10日 09:56 工商 彭媁琳

總統府今（10）日公布「總統府人權諮詢委員會」第五屆委員名單，共計17人，並請陳副總統建仁擔任召集人。聘期自107年12月10日起至109年12月9日。

依據《總統府人權諮詢委員會設置要點》第三點規定，總統府人權諮詢委員會置委員十五人至二十一人。其中一人為召集人，一或二人為副召集人，均由總統聘任之。其餘委員，由總統聘請政府機關及學者、專家、民間團體代表擔任之；其中單一性別人數不得少於三分之ㄧ。本會委員聘期二年。但總統卸任時，其聘期於總統卸任日屆滿。

第五屆委員名單17人，含召集人、政府機關代表3人、學者專家8人及民間團體代表5人。名單為：副總統陳建仁（召集人）、行政院副院長施俊吉、司法院副院長蔡烱燉、監察院副院長孫大川、中正大學社會福利系退休教授王國羽、理律法律事務所合夥律師李念祖、中華民國康復之友聯盟理事長李麗娟、台灣大學政治系副教授林子倫、台灣勞工陣線秘書長孫友聯、台灣大學法律系教授孫迺翊、台灣大學法律系教授張文貞、中華民國專業者都市改革組織秘書長彭揚凱、東吳大學政治系教授黃默、中正大學法學院教授黃俊杰、陽明大學公共衛生研究所教授黃嵩立、台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華、政治大學勞工研究所教授劉梅君。

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