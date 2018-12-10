跳脫攝影框架創作歷程 黃楚涵創作療癒了自己

2018年12月10日 09:55 中時 鄧博仁

黃楚涵《安息》作品，過去雖然已逝，但你對我來說是珍貴的。（作者提供）

黃楚涵《傷》作品，就算傷口已癒合，疤痕仍在。（作者提供）

黃楚涵《解脫》作品，重生的感覺，有如破繭而出。（作者提供）

黃楚涵《走出，憂鬱》展覽現場。（作者提供）

黃楚涵於田園城市生活風格書店舉辦了《走出，憂鬱 黃楚涵個展暨新書發表》，這系列作品從2015年在美國唸 Academy of Art University （舊金山藝術大學）研究所第二年開始時創作，於2017年完成這系列作品。當時想去了解憂鬱症卻被診斷為輕度憂鬱症患者，期間她靠著創作、拍照、寫日記、畫畫及心理諮商，漸漸的，她與憂鬱症共存，創作是她心情的抒發，更是她走出憂鬱的最佳方式。以下就幾個問題請教於作者本人：

Q :《走出，憂鬱》，到底有走出還是沒有走出？

其實憂鬱的情境都是拉拉扯扯的。在當時完成這個系列，並發表給老師時，我有那種走出的感覺。但之後當我遇到挫折時，其實還是蠻容易陷入先前憂鬱的狀態，畢竟我算是被糾纏了14年。所以我一直知道它就在我心裡，而只要我不去面對它，它就會變得很巨大、很抽象、很可怕。但當我去找人求救、或是拍照、寫日記、畫畫等，都有幫助我去看清楚它到底是長什麼樣子的。只要我將這樣的情感具象化，我就能看清楚內在的負面情緒和問題是什麼。它就變得不可怕，而我可以跟它共存與相處。

Q :創作中有許多技法，為何妳會選擇用這些技法來完成作品？

看了很多攝影展，我一直有個疑惑：為什麼都要把照片裱得很正式，觀眾在面對它們時都要覺得很肅然起敬、有距離感？當我接觸到古典顯影、複合媒材等課程，才發現透過手和照片的接觸，那種不完美以及零距離，可以讓我覺得我的作品跟我很親密。在以往透過數位微噴輸出，我常常覺得我的照片印得很完美，完整到它不像我，而是一件成品。而當我去破壞這樣的完美，或是運用手去碰觸，我覺得這些「照片」所給我的感覺就不是作品，而是我真正的自己。

也因此，我就挑戰自己運用各種不同的媒材去創作，因為它們都代表了人生中不同的階段。每個媒材和技法都有它們的獨特性，就像我的人生各有不同的故事可以述說。

Q :在《走出，憂鬱》系列作品中，妳想傳達什麼訊息呢？

一來想要傳達不管是藝術或是攝影，它們可以變成一種一般人都可以有共鳴的語言。有的人ㄧ提起藝術，總是會有一種覺得它們是難懂的、高高在上的，因此我就想要打破這樣的印象，會希望自己的作品能讓人有共鳴。也因為這些技法和我的概念都能相輔相成，都能讓觀者有一些共鳴，並和我一起交流，互相分享彼此的故事。我覺得能有這樣的互動很棒。

二來是想傳達只要肯面對，並且找出適合的解決方法，或是調適出自己覺得自在的生活模式，沒有什麼問題是永遠的，畢竟人也不會活到永遠，憂鬱也是。

《走出，憂鬱 黃楚涵個展暨新書發表》

展覽期間｜12/6 - 12/16

展覽地點｜田園城市生活風格書店

(中時 )