影》藍委硬起來！ 掀桌杯葛促轉預算 13分鐘會議結束

2018年12月10日 09:56 中時 周毓翔 、黃鈺潔、劉宗龍 、黃鈺潔、劉宗龍

影》立院審查促轉會預算 藍委掀桌杯葛成功

立法院司法法制委員會今天審查促轉會預算，由於正副主委都因「張天欽事件」請辭，今天由代理主委楊翠代表出席審查預算。不過國民黨團認為依照《促轉條例》規定，應該由行政院長提名，立法院同意新的主委後再審。國民黨團今天甲動杯葛，一度掀桌。藍委提散會動議，難得綠委沒意見，會議開13分鐘就結束，意外杯葛成功。

國民黨團書記長曾銘宗今早率國民黨團杯葛議事，舉「非法代理不得列席」、「選民滅東廠拒絕給預算」、「促轉已停轉預算有何用」、「拒審預算全面改組」等標語，包圍楊翠的座位以及主席台抗議，國民黨立委林為洲批評，楊翠不是主委，行政院連依法提名然後同意的程序都不打算走，來這裡只是增加爭議，不接受這樣子審預算。

過程中藍委賴士葆等人還掀掉楊翠的桌子，引發藍綠互罵，鄭天財數度靠近楊翠做手勢要楊翠離開，被綠委尤美女衝上前制止，嗆鄭天財，「你這樣犯了強制罪」。李俊俋則批評國民黨「流氓」，在世界人權日還不敢面對真相，不要再演了。

最後國民黨團提散會動議，國民黨在人數劣勢的情況下，因為綠委無人表達意見，因此召委周春米就宣布散會。據了解，雙方其實已經協商過，都願退一步，民進黨先想辦法處理正副主委任命的問題，國民黨則只堅持程序要完備，因次今天會議才會13分鐘就結束。

周春米表示，很遺憾今天會議沒辦法順利進行，國民黨認為楊翠代理主委不合法，但其實依照相關規定，向NCC或公平會主委出缺的時候，行政院有權指定代理主委，因此她邀請楊翠審查預算都是依法的，國民黨在世界人權日做這樣的抗爭是很無理的。他身為召委就是秉持持續溝通但也會依法進行審查預算的責任。

曾銘宗則強調，依照《促轉條例》，正副主委應該由行政院長提名，立法院同意後才能上任，國民黨堅持不能用代理的方式，促轉會應該全面改組，由行政院長重新提名正副主委及委員，再由立法院同意後才能上任，到時候再來審促轉會預算。

(中時 )