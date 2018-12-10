NBA》威斯特：若我在就能阻止勇士內訌

勇士隊中鋒威斯特在今年8月底退休。（美聯社資料照）

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中時電子報

勇士上月對戰快艇時，前鋒格林(Draymond Green)終場前一次糟糕失誤引爆了與杜蘭特(Kevin Durant)的口角，格林因此遭禁賽。退休中鋒威斯特(David West)感嘆：「若我當時在場，這事就不會發生了。」

當時雙方平手剩不到10秒，快艇失手後，格林抓下防守籃板(杜蘭特也伸手但沒撿到)，然後杜蘭特急忙向格林要球(最後一擊)，但是格林視若無睹，帶球直衝前場跌倒，讓時間白白流光。

威斯特告訴《The Athletic》說：「格林最後那一球他應該是打算傳出去的，他是正要傳的時候發生失誤。然後我一看格林和杜蘭特的反應就知道不妙，若我在場就能阻止了。」

這個場景，與今年總冠軍戰G1騎士隊史密斯(JR Smith)的愚蠢行為差不多。格林帶球到三分線外時只剩兩秒，遭到3人包圍，難不成他要親自執行後仰三分絕殺？杜蘭特總算體會到詹姆斯(LeBron James)當時的心情，沒想到格林犯了錯還咄咄逼人，差點引發內訌。

若威斯特在，他可以保護防守籃板再傳給杜蘭特，就算籃板被格林搶走，他也有信心阻止兩人爭吵，這是老將才有的面子。威斯特說：「我們熬過了上一個球季，我想他們這次也能挺過去的。當球隊面臨壓力，球員又很好勝時，這種事是難免的。」

(中時電子報)

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