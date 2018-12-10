羽球打到一半心臟停止跳動 球友CPR救命

男子打羽球打到一半，突然失去呼心跳倒地不起，幸在球友搶先CPR下，救回一命。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時
男子打羽球打到一半，突然失去呼心跳倒地不起，幸在球友搶先CPR下，救回一命。（呂妍庭翻攝）

一名男子9日下午在嘉義大學林森校區羽球館打球時，突然暈倒於地，甚至停止呼吸心跳，現場的羽球同好見狀馬上報案，並在嘉市消防局線上指導下，進行心肺復甦術先行救人，待救護人員抵達接手進行電擊，男子突然恢復意識，還動手把喉罩式呼吸器具吐出拔除，逐漸清醒與救護人員對話，在眾人合力下，順利救回男子一命。

嘉市消防局救災救護指揮科9日下午5點10分接獲民眾報案，指稱嘉大林森校區羽球館一名年約50歲的男子打球打到一半，突然說胸悶不適，且呼吸困難，沒一會就暈倒在地，球友見狀前往關心，驚覺男子沒有呼吸心跳，立即撥打119。

指揮中心立即啟動DA-CPR機制，即線上指導民眾施行心肺復甦術，把醫療急救時效往前拉到現場民眾端，以延長救命的黃金時間，救護人員抵達後，火速接手繼續搶救，並以AED分析其心律並電擊一次，持續心肺按壓後，男子突恢復意識，還和救護人員對話，救護人員改以非吸入型面罩給患者氧氣，持續監測生命徵象，將人送往嘉義基督教醫院續作診治。

消防局提醒民眾，根據研究報告指出，當昏倒心臟停止跳動沒有血流，如超過4至5分鐘沒有恢復循環就會腦死，腦死後勉強救回來，可能變成植物人，所以急救成功的「生命之鏈」，5個環節分別是儘快求救、立刻CPR、儘快電擊、儘早進行高級救命術與完整的復甦後照顧，若旁人遇到類似狀，能即時施行CPR搶救，病患存活率將會大大提升。

(中時 )

看A片起色心！姑姑竟幫脫衣助男… 電影《目擊者》授權紛爭 導演控…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。