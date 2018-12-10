羽球打到一半心臟停止跳動 球友CPR救命

2018年12月10日 10:04 中時 呂妍庭

男子打羽球打到一半，突然失去呼心跳倒地不起，幸在球友搶先CPR下，救回一命。（呂妍庭翻攝）

一名男子9日下午在嘉義大學林森校區羽球館打球時，突然暈倒於地，甚至停止呼吸心跳，現場的羽球同好見狀馬上報案，並在嘉市消防局線上指導下，進行心肺復甦術先行救人，待救護人員抵達接手進行電擊，男子突然恢復意識，還動手把喉罩式呼吸器具吐出拔除，逐漸清醒與救護人員對話，在眾人合力下，順利救回男子一命。

嘉市消防局救災救護指揮科9日下午5點10分接獲民眾報案，指稱嘉大林森校區羽球館一名年約50歲的男子打球打到一半，突然說胸悶不適，且呼吸困難，沒一會就暈倒在地，球友見狀前往關心，驚覺男子沒有呼吸心跳，立即撥打119。

指揮中心立即啟動DA-CPR機制，即線上指導民眾施行心肺復甦術，把醫療急救時效往前拉到現場民眾端，以延長救命的黃金時間，救護人員抵達後，火速接手繼續搶救，並以AED分析其心律並電擊一次，持續心肺按壓後，男子突恢復意識，還和救護人員對話，救護人員改以非吸入型面罩給患者氧氣，持續監測生命徵象，將人送往嘉義基督教醫院續作診治。

消防局提醒民眾，根據研究報告指出，當昏倒心臟停止跳動沒有血流，如超過4至5分鐘沒有恢復循環就會腦死，腦死後勉強救回來，可能變成植物人，所以急救成功的「生命之鏈」，5個環節分別是儘快求救、立刻CPR、儘快電擊、儘早進行高級救命術與完整的復甦後照顧，若旁人遇到類似狀，能即時施行CPR搶救，病患存活率將會大大提升。

(中時 )