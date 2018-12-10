20大兒時夢想職業！明星擠進第一名 總統竟被海放榜外

2018年12月10日 10:06 中時電子報 戴安瑋

DailyView網路溫度計今公布「20大兒時夢想職業」調查，第一名是明星。翻攝DailyView網路溫度計

DailyView網路溫度計今公布「20大兒時夢想職業」調查，第一名是明星。翻攝DailyView網路溫度計

每個人小時候志願，多是想要當老師、警察，也有人夢想遠大想當「總統」，DailyView網路溫度計今公布「20大兒時夢想職業」調查，結果明星一職，獲第一名，其次是老師、大老闆，再來是運動員、醫生，至於總統，還擠不進20大，已被遠遠流放到第四十名的位置。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》從2017年12月04日到2018年12月03日一年間觀察網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區，看看大家兒時的夢想職業，整理出前20大兒時夢想職業。

結果明星獲第一名，老師獲第二名、大老闆獲第三名，第四名至第二十名，分別為運動員、醫生、超人、公主、作家、警察、有錢人、家庭主婦、網紅、媒體人、司機、律師、工程師、科學家、飛行員、模特兒、廚師。總統一職被流放到第四十名。

DailyView網路溫度計表示，調查顯示兒時幻想的職業，第一名是明星，是因為小時候看著電視上的明星，覺得每一位外型都好美、好帥氣，對於明星這職業充滿著幻想，也開始夢想自己就是其中一員，希望有一天自己也能站在舞台上表演、唱歌也大家聽，幻想著哪一天也可以成為別人的偶像。

第二名是老師，許多人開始上學後，認為老師非常神聖，幻想長大後成為老師，自己要如何成為榜樣，例如說一定要把上課氣氛變活躍、不使用打罵教育等，讓同學自然而然愛上學習。

第三名是大老闆，許多有名的企業家、大老闆，都是鈔票大把大把賺，小時候一定有說過：「要當大老闆賺錢養爸媽」，雖然這是一個遠大的夢想，也不知道何時能兌現，但爸媽當下肯定會被這一句感動到。

DailyView網路溫度計說，每個人小時候充滿無限幻想，想著長大後的要當老師、警察還是總統，覺得自己長大後一定會實現，但長大後才知道不見得能實現，有的被現實打回原形。

(中時電子報)