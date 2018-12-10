音檔紀錄曝光 名記者死前最後一句話是...

2018年12月10日 10:05 中時電子報 吳映璠

各界關注的華郵異議記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害音檔內容終於曝光，根據翻譯文件，卡舒吉一進入領事館後就知大難臨頭，音檔充斥嘈雜的聲響，包括鋸骨、剁肉的聲音，還伴隨卡舒吉的尖叫聲及喘息聲，垂死之際他微弱地喊著：「我不能呼吸」。

CNN揭露華郵異議記者卡舒吉死前掙扎，最後一句話是：「我不能呼吸」。

卡舒吉遇害細節如擠牙膏般一點一點曝光，根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，先前各界所關注的遇害音檔，土耳其官方已經完成翻譯版本文件，CNN也獨家接觸到看過翻譯版本的有關人士。

有關人士指出，卡舒吉之死絕對是預謀犯案，而非沙烏地阿拉伯官方宣稱的失誤致死。

根據翻譯內容，卡舒吉進入領事館後看到一名熟悉人士就知大難臨頭，這名熟悉人士是王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）的安全官穆特瑞伯（Maher Abdulaziz Mutreb），卡舒吉與他是在沙國駐倫敦大使館認識的。

卡舒吉詢問穆特瑞伯怎麼會在這裡，穆特瑞伯簡單回應：「你回來了」，卡舒吉又說：「你不能這樣做，外面有人在等我。」隨後對話終止，緊接而來是嘈雜聲響，儘管背景音相當混亂，仍可聽見卡舒吉不斷掙扎：「我無法呼吸。」

翻譯文件如電影般將這些背景音用簡單的文字呈現，包括「尖叫聲」、「喘息聲」、「鋸骨聲」、「剁肉聲」。

文件也記錄下沙國法醫圖白吉（Salah Muhammad al-Tubaigy）建議同夥戴上耳機或是聽音樂，來挺過這份殘酷任務。

過程中文件也記錄下穆特瑞伯至少打了三通電話，似乎都是在交代任務進度，他對電話另一頭的人說：「告訴你的（頭兒），事情辦好了，任務完成。」外界預料，穆特瑞伯彙報的對象就是王儲高階幕僚卡塔尼（Saud al-Qahtani）。

報導指出，這份翻譯文件內容極短，僅記錄下領事館內的電話內容，未能側錄電話另一頭是誰在監控整個過程，也無法證實媒體先前報導卡舒吉最終遭注射不明液體致死的說法，不過內容卻扎實呈現整個過程是按步驟計畫好的事先預謀，絕對不是沙國官方所稱的過失致死。

沙國的主要歐洲盟友已經收到這份音檔翻譯文件，美國與沙烏地阿拉伯則持有完整音檔，土耳其至今未透露為何擁有卡舒吉遇害過程的原始音檔。

(中時電子報)