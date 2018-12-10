電影《目擊者》授權紛爭 導演控陳玉珊誣告

2018年12月10日 10:17 中時 陳志賢

知名電影監製陳玉珊，去年質疑國片《目擊者》導演程偉豪違法申請輔導金，遭程反駁陳才是不付薪水的人，陳女告程男妨害名譽不起訴後，程男反控陳女誣告等罪。台北地檢署亦認定罪證不足，今將陳玉珊不起訴。

國片《目擊者》去年上映後，原創故事作者華娛電影公司監製陳玉珊，爆料2015年將原創故事授權給程偉豪，讓他申請輔導金補助，她去年才發現程偉豪已獲輔導金，卻沒通知她，也沒給她15萬元酬勞，但對方卻認為意向書上所載是「2015年送過才需給版權金」，2016年送件申請不在此限。

程偉豪以聲明反擊，指2015年等待《目擊者》電影成案期間，其接下電影「紅衣小女孩」導演，原訂申請該年度文化部輔導金的計畫因此延滯，按規定須完成「紅衣小女孩」攝製並結案後，才能申請新案的補助。

程強調，當年底「紅衣小女孩」成績帶動「目擊者」電影募資，2016年7月確定獲文化部輔導金補助至2017年上映；他擬於第一期輔導金12月到帳後支付15萬款項給陳玉珊，2017年3月他還請律師發函，請陳玉珊提供匯款帳戶，但陳玉珊始終不回應，並稱「陳玉珊才是不付薪水的那位」。

陳玉珊事後提告程偉豪妨害名譽；台北地檢署認為此案為民事糾紛，去年8月將程偉豪不起訴。

但程偉豪日前反控陳玉珊涉嫌誣告等罪，台北地檢署調查後，亦認定罪證不足，今不起訴陳玉珊。

(中時 )