電影《目擊者》授權紛爭 導演控陳玉珊誣告

電影《目擊者》授權紛爭，導演控知名電影監製陳玉珊(圖)誣告。(圖/中時資料照)

友善列印
中時

知名電影監製陳玉珊，去年質疑國片《目擊者》導演程偉豪違法申請輔導金，遭程反駁陳才是不付薪水的人，陳女告程男妨害名譽不起訴後，程男反控陳女誣告等罪。台北地檢署亦認定罪證不足，今將陳玉珊不起訴。

國片《目擊者》去年上映後，原創故事作者華娛電影公司監製陳玉珊，爆料2015年將原創故事授權給程偉豪，讓他申請輔導金補助，她去年才發現程偉豪已獲輔導金，卻沒通知她，也沒給她15萬元酬勞，但對方卻認為意向書上所載是「2015年送過才需給版權金」，2016年送件申請不在此限。

程偉豪以聲明反擊，指2015年等待《目擊者》電影成案期間，其接下電影「紅衣小女孩」導演，原訂申請該年度文化部輔導金的計畫因此延滯，按規定須完成「紅衣小女孩」攝製並結案後，才能申請新案的補助。

程強調，當年底「紅衣小女孩」成績帶動「目擊者」電影募資，2016年7月確定獲文化部輔導金補助至2017年上映；他擬於第一期輔導金12月到帳後支付15萬款項給陳玉珊，2017年3月他還請律師發函，請陳玉珊提供匯款帳戶，但陳玉珊始終不回應，並稱「陳玉珊才是不付薪水的那位」。

陳玉珊事後提告程偉豪妨害名譽；台北地檢署認為此案為民事糾紛，去年8月將程偉豪不起訴。

但程偉豪日前反控陳玉珊涉嫌誣告等罪，台北地檢署調查後，亦認定罪證不足，今不起訴陳玉珊。

(中時 )

羽球打到一半心臟停止跳動 球友… 竹科工程師參加2王1后性遊戲 來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。