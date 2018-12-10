可愛白鯧抹「腮紅」！卻老被誤認為「食人魚」

2018年12月10日 10:24 中時電子報 林宜靜／整理報導

別老是誤會我！可愛的白鯧腹鰭和臀鰭邊緣是紅色的，所以經常被誤認為是食人魚！台北市立動物園即將開放的熱帶雨林區穿山甲館，進館映入眼簾的是仿河流生態的水域造景，水面有象魚悠游，水面下成群的紅銀板和穗鬚原鯉在底層水域沈木間穿梭，別看他們現在體型不大，假以時日，各個都堪稱是雨林河流的中的霸王。

這個偌大的仿河流生態水池，在許多人眼中或許不過是一個超大的魚缸，養了一些魚，但對專業的保育員來說，卻要面對許多的未知和挑戰：魚隻混養是一大難題，餵食又是另一項挑戰，如何管理維護水體環境，更考驗著保育員的智慧。

象魚生活在亞瑪遜河水流緩慢、溶養量低的地方，牠們的魚鰾有和肺相同的功能，牠們常緩緩游在水面。（台北市立動物園提供）

水池中目前優先進駐3種魚類，個頭最大的象魚又名巨骨舌魚，是淡水水域裡體型最大的魚種之一，體長可以達到4.5公尺以上，體重則有機會超過200公斤。由於象魚生活在亞瑪遜河水流緩慢、溶養量低的地方，牠們的魚鰾有和肺相同的功能，牠們常緩緩游在水面，仰頭出水面張口呼吸空氣，行為相當特別。

對專業的保育員來說，魚隻混養是一大難題，餵食又是另一項挑戰。（台北市立動物園提供）

紅銀板又名淡水白鯧，幼魚腹鰭和臀鰭邊緣是紅色的，所以經常被誤認為是食人魚。水池內的紅銀板目前體型還小，會群游來壯聲勢，只要其他較大型的魚一靠近，就會躲到沉木的縫隙裡，想看他長大的模樣，到兩棲爬蟲動物館就可以一目了然，但仍舊不時會聽到遊客叫牠食人魚。

穗鬚原鯉又名黃金七紋大鯉，分布在柬埔寨、寮國、馬來西亞、泰國及越南，體長可以長到1.5公尺，體重超過70公斤。穗鬚原鯉約需要10－15年才達成熟期，由於在原生地是食物來源，因遭到過度捕撈名列瀕臨絕種一級保育類動物，動物園所照養的則是查緝沒入所收容的個體。

熱帶雨林終年潮濕高溫，生活在這裡的魚類，水溫也得保持在攝氏25度上下，雖然水池有加熱鍋爐，保育員在寒流來襲時仍得隨時備戰。保育員除了得構思戰術來避免象魚吞掉其他體型較小的魚，若想讓未成年的其他魚隻能順利吃到食物，還得先餵飽在上層活動的象魚，再餵沈水性食物給底棲穗鬚原鯉及紅銀板。黃昏時水體明暗度略降，讓魚更有安全感出外覓食，是觀察牠們的好時機。保育員在每個環節的用心與努力，希望開放後民眾都能一起來感受熱帶雨林水面下的魅力。

(中時電子報)