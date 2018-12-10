人生伴侶跟70歲老醫生跑了 「香港小虎隊」成員又驚爆罹大腸癌

2018年12月10日 10:28 中時電子報 吳品瑤

人體實驗室 大腸癌居家化療 「奶瓶」帶著走

曾在香港、台灣兩地發展的男星林立洋(林利)，年過半百的他命運多舛，從事業到感情，他人生5度歸零，揮別第一段婚姻後，本以為可以攜手終老的女友，竟移情別戀，更慘的是，林立洋在經歷此事後發現自己罹患大腸癌第三期，唯一能傾訴心情的摯友也突然暴斃離世，而看起來深陷窘境的他，為人生下了「莫名其妙」4字評語，反倒怡然自得。

林立洋丟了老伴又罹癌，人生堪稱陷入窘境，但他卻反倒看開，據《蘋果》報導，林立洋當年風光以「香港小虎隊」成員身分出道，然團體僅維持2年就解散，之後他轉當演員，18歲便走紅，曾一晚唱4首歌賺3千港幣，輕輕鬆鬆買下跑車跟香港精華地段的房子，還因拍電影跟女神李麗珍談戀愛，不過年輕人的愛情來得快去得快，兩人交往1年就分手，林立洋自此沒再跟她合作過，至於舊愛後來拍了《蜜桃成熟時》成了三級片豔星，他則表示當年愛的淺，因此為此「沒什麼感覺」。

而林立洋在香港戲劇圈發展，很快地只能演男主角旁邊的小角色，沒幾年就成了「老人」，他因此轉來台灣找機會，姿態謙卑一家一家詢問，最後被飛碟唱片簽下，從林利改名林立洋，發唱片也接戲，但又遇到台語劇興起，不會說台語的他，一度到對岸拍戲，同時跟交往半年的模特兒女友范靜蕙結婚，而考量在對岸拍戲要一直待在那，林立洋不願老婆陪他拍戲無聊，又不想分隔兩地，於是毅然回台。

然現實很殘酷，林立洋回台後演藝圈沒機會，因此動念轉行，先是去關島當導遊，之後轉行更徹底，到微風廣場的咖啡廳當服務生，成了轟動演藝圈的大新聞，而他當服務生的8個月內，收了100多張找他去上班的小紙條，但都被他拒絕，林立洋之後到了知名健身房任職，從櫃檯做起，一路做到副理，媒體也爭相報導此事，但林立洋覺得自己沒有面子問題「我是個不像明星的明星…甚至對掌聲都沒有感覺」，然他忽略了並非每個人都看得開，老婆就是其一，幾年下來，兩人的分歧越來越明顯，林立洋不想耽誤年輕的她，因此開口提了離婚，面對這件事他過去都表現出雲淡風輕的態度，但其實傷藏心底6年之久，直到遇見女友Serena才敞開心房，沒想到這段情仍是悲劇收場。

自責沒能經營好家庭跟感情的林立洋，遇上女友Serena才走了出來，穩定交往6年，兩人還一起經營健康產業的生意，林立洋本有了共度下半輩子的念頭，沒想到毫無來由收到女友說了句「你走吧」，他以為只是像平常一樣的小彆扭，沒想到一星期後再回頭找她，房子的鎖全換了，她人也不再香港了，後來才得知女友是跟一名70歲的醫生客戶在一起，對方6月喪妻，7月因做生意認識了Serena，8月兩人就在一起，這些事林立洋都是從朋友口中得知，他傳了訊息給Serena：「如果這樣可以讓妳扭轉乾坤，那妳去吧」，對方回：「謝謝你支持」，這段情到此為止，而情人不告而別，表面看不出來，但其實給林立洋帶來很大的壓力，他自覺將鬱悶壓抑在心裡，對健康造成很大的影響，但不恨舊愛，「恨她幹嘛？ 她又不是我誰，只是說浪費那麼多年，最後結果又是一樣，這比較難接受」。

更難料的是，本以為苦難到了盡頭，沒想到林立洋竟發現自己罹患大腸癌，而知道生病後他其實始終沒能好好休息，幸好這幾年賺了足夠退休的錢，林立洋打算把手上這部TVB的戲拍完先停工，要養的也只剩自己跟媽媽而已，因此立誓60歲以前要好好生活，「身體不好，賺那麼多也沒用」，對演藝事業不戀棧，不願再以命換錢。

(中時電子報)