張忠謀擔任台大校長？ 教長葉俊榮：個人想像是一回事

2018年12月10日 10:31 中時 林志成

民進黨代理主席林右昌主張由台積電創辦人張忠謀擔任台大校長，被質疑發言不當，國民黨立委要求教育部長表態，否則刪減預算。教育部長葉俊榮表示，每個人對大學校長想像或有不同，但大學校長遴選有一定制度，必須按照程序來。

立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，葉俊榮會前接受媒體採訪時表示，台大校長遴選案也是現在台灣社會面臨的僵局，要用耐心、善意朝制度面整體解決，不是卡不卡、挺不挺或是個人的問題。

葉俊榮說，台大校長遴選案中，候選人涉及利益迴避及兼職問題，是非常大的爭議，面對這樣的程序瑕疵，台大遴委會若能開會處理，很快的教育部就能對此案做出決定。他認為，解決僵局只剩「一步之遙」，大家共同努力。

不過，國民黨立委柯志恩表示，教育部對於台大校長遴選案的處理方式，過去一直對外說這不是行政處分，但高等行政法院已認定是行政處分，顯然教育部法制處對於法律的詮釋不夠精準，造成社會非常大的紛擾，因此她提案要凍結法制處預算。

國民黨立委蔣乃辛則說，法制人員不該是長官的「化妝師」，教育部在台大及陽明校長遴選案的處理上明顯不同，顯然法制人員並未站在專業立場、而是刻意迎合長官想法，才引起這些風波。他同時也對教育部人事處處理台大校長遴選案非常不滿，提案主張凍結人事處部分預算。

蔣乃辛進一步表示，林右昌前幾天說張忠謀是藍綠都可接受的人選，應該由他來擔任台大校長。他要求葉俊榮對此事表態，否則教育部預算很難審下去。

葉俊榮回覆，大學校長遴選有一定制度，一切都必須按照程序進行。每個人對於大學校長的想像不同，有的人認為誰比較好，但這是另外一回事，一切還是要照制度走，制度如有問題而造成僵局，就回歸制度解決。

(中時 )