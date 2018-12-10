短短兩秒！韓國瑜的細節 讓非韓粉驚訝、感動

韓國瑜日前出席肝病防治學術基金會公益保肝及四癌篩檢活動。(圖擷自Shih-wei Fang臉書)

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中時電子報

「握手」，看似簡單，卻是一門大學問，真正握手，絕對不是虛應故事，也不是表演，唯有發自內心，才能「握進人心」。前第一夫人周美青，當年為前總統馬英九輔選拜票時，即使握手握到腰拉傷，仍堅持招牌90度鞠躬握手，至今仍讓人印象深刻。近日有民眾發文，「不是韓粉，也不是高雄人，但與韓國瑜短短不到兩秒握手，被他的真誠和力量震驚、感動了」。

高雄市長當選人韓國瑜還沒上任就已經忙翻，除了「重中之重」的小內閣尋才徵詢外，公益活動也不間斷，忙碌程度儼然選戰2.0。韓國瑜上周末出席肝病防治學術基金會公益保肝及四癌篩檢活動，方姓主持人事後在臉書發文，當天人多，但韓國瑜沒有因為場面混亂就失去了該有的禮儀和尊重，上台致詞時用誠摯的雙眼看進她的眼睛，彎腰握手，短短不到兩秒卻滿真誠和力量、不呼攏，主持免費肝病篩檢五年來，各縣市和外島跑透透，韓國瑜是唯一一位致詞前先向主持人真摯握手致謝的人，其他地方首長從沒有過，讓她既震驚、又感動。

發文指出，『見微知著』，說話有沒有好好直視對方雙眼？活動時對基層工作人員的態度和禮貌，這些細微處，常常顯露真性情，她不是韓粉，也不是高雄人，也不盲目追星，但那一瞬間，她真的被感動了。準市長、韓先生，謝謝你！

網友留言回應「圈粉了」、「發自內心的尊重真的印象深刻」；還有網友說，本來也完全不認識韓國瑜，有一次在小黃上面聽他的專訪，馬上被感動到，韓國瑜很了解自己作為公眾人物說話的責仼。

(中時電子報)

文章來源：Shih-wei Fang臉書

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