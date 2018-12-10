元旦假期加開286班列車 台鐵：人力剛好

為因應元旦假期返鄉、出遊人潮，台鐵局將在12月28日至1月2日加開共286班各級列車。（報系資料照）

友善列印
中時

為因應元旦假期返鄉、出遊人潮，台鐵局將在12月28日至1月2日加開共286班各級列車，其中包括北花區間快車8班、西線區間快車8班，另外東線新自強號每班每日販售120張無座位票，並暫停親子車廂服務。台鐵局表示，今年元旦假期每日平均運量約78萬9000人，且現有人力剛好可以支付加開班次。

台鐵局今日公佈，將在12月28日自1月2日加開286班各級列車，包括111班自強號、36班莒光號、13班復興號、126班區間車，其中有8班北花區間快車與8班西線區間快車，還提供台北到宜蘭100元、台北到花蓮200元的優惠票價。從12月14日凌晨0時起開放售票。

配合花蓮縣政府申請，12月28、29日與1月1日開行6班次東部幹線實名制列車，只要身分證字頭是U、V，或今年8月1日以前設籍在花蓮、台東的居民都可優先訂票，從12月15日凌晨0時起開放訂票。

另外為加強花東線運能，自12月28日至1月1日台鐵將發售東線（含跨線）新自強號無座位票，每班每日限量發售120張，限於乘車當日在售票窗口購買。為加強疏運旅客，台鐵局將在12月28日至1月2日取消東線新自強號親子車廂車票的販售，皆全都改以一般車廂方式販售。

台鐵局運務處營業科科長王文謙指出，今年加班車的數量與往年差不多，僅少了壞掉的普悠瑪來回2班次，且運能還較去年成長了1473人。而由於雙人乘務仍在實施中，因此目前所開出的加班車是剛好符合加班車的使用情況，若再額外加開人力恐怕就會太吃緊。

(中時 )

張忠謀擔任台大校長？ 教長葉俊… 牙周病竟是胰臟癌前兆！8個恐怖…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。