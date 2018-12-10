囚禁小三性侵凌虐 惡男判囚5年4月定讞

吳姓男子懷疑婚外情女子另結新歡，前年誘騙對方外出，將她帶到摩鐵凌虐性侵，判囚5年4月定讞。(示意圖/達志影像)

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中時

吳姓男子懷疑婚外情女子另結新歡，前年誘騙對方外出，將她帶到摩鐵凌虐性侵，逼迫對神明立誓「三心二意就橫屍街頭」。女子趁吳男帶她到百貨公司購物時脫逃報警，最高法院維持歷審判決，斥責吳男犯行惡劣且無悔意，將他判囚5年4月定讞。

已婚的吳男興被害女子交往，分分合合也曾同居，前年1月8日上午誆一起到大陸投資，相約在苗栗一處公園踫面出發，不料女子依約現身後，吳男改口騙稱機票及護照都遭竊無法成行，藉口散心訪友，開車將她載到台南市一家汽車旅館。

吳男入住後因不滿被害女子另交男友，對他冷淡，遂拿拖鞋毆打她的頭臉部，要求脫光衣物跪在梳妝台前接受質問，過程中稍不如意，就加以拳打腳踢，甚至對被害人性侵。

吳男還逼迫被害人寫下疏文「土地公前立誓，今生今世只聽吳一個人的話，如有違背誓言，將不得好死，天打雷劈，橫屍街頭」，並要求她返還交往期間的花費117萬元並簽立債權書，隔天她趁與吳男到百貨公司購物時脫逃報警。

歷審認為，吳男僅因被害女子另結新歡，即妒火中燒加以毆打成傷，並強令書寫內容不堪的疏文還加以性侵，且吳男犯後否認罪行、態度不佳，將他判刑5年4月，案經上訴，最高法院駁回確定。

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(中時 )

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