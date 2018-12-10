「華語教學人才庫」上線 呈現海外華語教學職缺資訊

2018年12月10日 11:28 中時 林志成

全球興起華語熱，每年赴海外教華語的教師日益增加，教育部提升選送效率、掌握國內華語教學人才資訊，特別建置資訊化「華語教學人才庫」，以後有關華語教學人員海外職缺公告及應徵事宜，皆透過該系統辦理。

教育部103年至107年共選送778名華語教師、424名華語教學助理赴海外任教。為妥善服務赴外任教之華語教學人員，教育部於今年補助淡江、中山、文藻、成大及中原等5所大專校院辦理海外華語文教師薦送事宜，藉此提高我國赴外華語文教師之質量、加強國外華語文教學機構或學校之長期合作意願，擴大我國華語文教育全球佈點。

以往教育部海外華語教學任教通告主要以行文方式，發送全臺各大專校院、台灣華語文教學學會、世界華語文教育學會等單位公告周知。為提升選送效率，教育部建置「華語教學人才庫」（https://ogme.edu.tw/Sc；網站路徑：全球華語文教育專案辦公室-送華語到世界-華語教學人才庫），並將於12月1日上線，即日起透過該網頁統一辦理海外職缺建檔、公告作業。

教育部表示，欲參加教育部華語教學人員選送作業者，可先至人才庫登錄註冊、填寫相關資料，於查得理想職缺後，再透過人才庫下載列印履歷，併同相關資料送各駐外館處（組）及薦送單位，進入後續甄選程序。透過此平台，有興趣者將更能找到理想及有保障的華語教學工作或實習機會。

另為即時宣傳華語文教育相關訊息、建立台灣華語教學社群網絡，教育部也透過「全球華語文教育專案辦公室」推出LINE@（ID：sdw4903h）服務，期能透過LINE@即時推播臺灣華語政策、資源、相關進修資訊及活動，有效連結華語教學人員及有興趣的民眾，串接海內外華語資源；若對華語教學有任何相關疑問，亦可透過LINE@傳達相關需求，該辦公室專人也會於上班辦公時間盡速回應。

(中時 )