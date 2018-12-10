飛天雞？貨車失控自撞護欄 數十隻雞未宰先亡

台2線貢寮段今（10）日上午8時許，1輛大貨車失控自撞水泥護欄，導致車上數十隻雞噴飛橫死。（張穎齊翻攝）

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台2線貢寮段今（10）日上午8時許，1輛大貨車失控自撞水泥護欄，導致車上數十隻雞噴飛橫死。（張穎齊翻攝）

今（10）日上午8時35分，新北市1名陳姓男子（26歲）駕駛著承載雞隻的大貨車，從宜蘭要往基隆方向行駛，在行經台2線濱海公路貢寮段時，因為遇到一個大轉彎，又適逢天雨路滑，陳男反應不及，不慎撞上一旁水泥護欄，所幸他與副駕駛只有輕傷，但數十隻雞卻慘遭噴飛「死傷慘重」，警消獲報後，已在現場釐清肇事原因。

警消表示，陳男今早與友人坐上大貨車，要將雞隻運往屠宰場，從宜蘭出發後，行經台2線87.6公里龍洞隧道附近時，突然碰到一個大彎道，當時疑因車速過快、天雨路滑，大貨車當場撞上彎道旁的水泥護欄，整台車翻覆，車頭撞毀凹陷，一籠一籠的雞隻四處噴飛墜地。

警消獲報趕抵現場後，發現陳男與友人多處擦、挫傷，但意識清楚，無生命危險之虞，立即被送往醫院救治；不過「雞」卻沒有那麼幸運，數十隻雞「橫屍遍地」，還沒被屠宰就先「身亡」，現場也有許多隻「倖存的雞」被嚇得「驚魂未甫」，從旁看著無辜的夥伴橫死。

經警方初步調查，陳男疑因天雨路滑，又路況不熟，轉彎時未適當減速，失控撞上水泥護欄，雞籠裡的雞硬生生被摔出來慘死，但詳細的肇事原因及過程，尚待進一步釐清調查，而現場的貨車與雞籠，也已請相關單位協助清理搬運。

(中時 )

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