蘇巧慧批新北市受華為贊助 藍委批蘇輸不起

2018年12月10日 11:15 中時 周毓翔

不僅新北市府，文化部、北市府及桃市府都有接受陸資企業贊助。（林奕華辦公室提供）

民進黨立委蘇巧慧在臉書質疑，當西方先進大國以防備態度因應華為公司的滲透，新北市政府卻連續三年接受華為公司的贊助辦理新北耶誕城。國民黨立委林奕華今指出，文化部、北市府、桃市府都有陸資企業贊助，針對新北市政府只會讓人家覺得是因為新北市選舉輸不起，才拿這議題出氣。

林奕華批評，蘇巧慧身為立法委員，應該是搞錯監督對象了，因為就連文化部主辦的金曲獎與54金馬獎都曾接受騰訊與OPPO的贊助。

林奕華指出，根據資料，台北市政府「2019台北跨年活動」，該活動承辦是文化部轄下的公廣集團（華視），贊助商就是「抖音」；桃園市政府也在今年跟「抖音」合辦「桃園台灣好行，抖音創意競賽」；而教育部體育署所舉辦的「高中籃球聯賽(HBL) 」與文化部所指導的「中華電信Hami樂團新勢力節目」，也都曾接受華為公司的贊助。

林奕華表示，新北市歡樂耶誕城活動接受廣告活動都是依法辦理，更何況中央與各地方政府也都有同樣的情況，蘇巧慧若覺得有問題，應該在立法院提案全面禁止大陸企業在台灣進行廣告活動，若只這樣針對新北市政府，「只會讓外界覺得是不是因為新北市長選舉輸不起才拿此議題出氣？」

(中時 )