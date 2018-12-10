朱立倫為何2年就浴火重生？網友：那是因為…..

2018年12月10日 11:14 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

中時專訪首度鬆口！ 朱立倫不排除再戰2020

2020總統大選國民黨主席吳敦義、及即將卸任的新北市長朱立倫，極可能成為參選的「兩顆太陽」；不過，對照2016年，朱立倫在總統大選時創下國民黨空前大敗的381萬張選票，才歷經兩年，朱立倫怎麼又浴火重生，再度成為國民黨的太陽？有網友表示，與其說朱立倫浴火重生 還不如說是蔡英文實在黑得太快 被看破手腳得太快而已。

網友s097010於批踢踢發文詢問，2016朱立倫出來選時，人人喊打，藍的罵換柱，綠的罵做好做滿，結果藍基本盤都守不住，大輸後被認定過氣沒有未來了。時間過了兩年，1124後氣勢如虹，黨內根本無人爭鋒，一對一壓勝小英，對Dpp最強的行政院長賴清德也有安全幅度的領先，連PK台北市長柯文哲都可一戰，這反轉速度在台灣政治史上是空前的吧！是兩年前被黑太慘？還是新北政績在這兩年集大成？

底下網友紛紛回應表示，「他當時也只黑做好做滿和換柱」、「你仔細想他根本沒什麼真的黑點，不像白副一聽就搖頭」、「朱的EQ真的算蠻高，一直被柯p酸也不會生氣」、「台南跟高雄都沒做好做滿，朱的當初黑點自然消失，要感謝DDP幫他洗白吧」、「因為空心菜自爆了」！

也有網友回應，因為國民黨黨內沒其他新人可用了，吳敦義早就臭掉了，王金平是黑掉外省派不支持，馬英九喊統一紅掉了。朱立倫除了2016出來扛總統大選外，基本上沒有太多可以黑的事蹟，加上侯友宜又選上新北市長，自然朱立倫變成目前國民黨內唯一的候選人。如果當初韓國瑜落選 2020不見得是朱立倫代表國民黨出來選，現在朱立倫基本上因為跟他同一代的都掛了差不多，只剩下他。與其說朱立倫浴火重生，還不如說是蔡英文實在黑得太快，被看破手腳得太快而已。

(中時電子報)