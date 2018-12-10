影》雙城論壇「會前會」展開 李文輝今早會柯文哲

2018年12月10日 11:18 中時 吳堂靖 、王英豪 影音／ 黃鈺潔 、王英豪 影音／

上海市台辦主任李文輝（圖）一行10日拜訪北市長柯文哲，並與市府就「台北–上海雙城論壇」議程及討論項目進行磋商。（王英豪攝）

上海市台辦主任李文輝一行10日拜訪北市長柯文哲，並與市府相關人員就「台北–上海雙城論壇」議程及討論項目進行磋商。柯文哲（圖）一早出現在辦公室。（王英豪攝）

台北–上海雙城論壇20日登場，上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等7位官員昨抵台，展開3天2夜「會前會」，李文輝今早前往北市府拜會柯文哲，雙方將進行1小時會談，預計中午12點結束，會前李僅揮手致意「各位辛苦了！」面對媒體提問，未多做說明。

李文輝昨受訪表示，主要來跟北市府交流雙城論壇的具體內容，雙城內容安排什麼就談什麼，踩線團行程就是看安排的一些場所。

李文輝一行人昨抵台後，先探視因主動脈剝離送醫的前海基會董事長江炳坤， 隨即轉往老爺飯店用餐，下午再赴圓山花博參訪數位產業園，最後再密訪圓山飯店國宴廳，提前讓19日晚宴地點曝光。

大陸工作小組執行祕書饒慶鈺表示，這次最主要會有依照循環經濟及柯市長幾個重要的市政政策，包括西區翻轉、公共住宅、環保、市場改建等，都是踩線團會參訪的行程，這次踩線團出席成員將由台辦主任李文輝、副主任李蕭驍東等7人參與。

另外，外界關注20日雙城論壇的大陸出席代表層級，饒慶鈺僅表示，這個貴賓代表的部分，目前還沒有確認，這也是我們希望能夠盡快確認的。

(中時 )