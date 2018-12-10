2018年12月10日 11:25 中時 葉書宏

新北市長朱立倫今（10日）上午10時許前往「烏來覽勝大橋改建工程」鋼構橋吊裝作業視察。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（10日）上午10時許前往「烏來覽勝大橋改建工程」鋼構橋吊裝作業視察。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（10日）上午10時許前往「烏來覽勝大橋改建工程」鋼構橋吊裝作業視察。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫今（10日）上午10時許前往「烏來覽勝大橋改建工程」鋼構橋吊裝作業視察。（葉書宏攝）

華為贊助新北耶誕城 朱立倫回嗆「乾脆禁止陸貨來台」

大陸公司華為連續3年贊助新北市政府舉辦的耶誕城活動，遭民進黨立委蘇巧慧質疑有國安問題，國安局今（10日）再度提醒新北市政府，恐有資通安全疑慮；對此，新北市長朱立倫回嗆，「國安會乾脆禁止這些商品在台灣販售，不是比較快一點！」

朱立倫今（10日）上午10時許前往「烏來覽勝大橋改建工程」鋼構橋吊裝作業視察，朱立倫強調，覽勝大橋是串聯烏來地區經濟發展、觀光的重要建設，改建後除可強化防洪保護能力外，亦可融合地方風貌、促進觀光效益。

針對民進黨批評華為贊助新北耶誕城活動，朱立倫表示，民進黨要走出恐共、兩岸問題，永遠逢中必反，無論來自大陸任何品牌、企業，只要合法在台灣經營，跟國內任何合作，只要合法都是歡迎的。

朱立倫提到，市府前陣子舉辦電商活動，與亞馬遜、阿里巴巴合作，民進是否也要反對，如今滿街都是大陸手機品牌，是否要禁止大陸手機在台銷售，「不必如此！」

朱立倫表示，只要是承辦廠商招來的任何廠商，願意來支持活動，只要合法都歡迎；至於贊助金額，由承辦廠商負責，細節並不清楚，只要符合相關法令，活動結束後將相關帳目公開，就是非常好的事情。

朱立倫指出，中華電信、台北市政府、中央政府舉辦的活動普遍都有與大陸企業合作，只要合法在台灣經營、銷售，無論來自大陸、美國、各國等都歡迎，只要願意支持公益活動、支持政府舉辦的活動，這都是好事。

(中時 )