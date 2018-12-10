漲定了！機車加裝ABS、CBS售價高一成 影響15萬輛新車

2018年12月10日 11:25 中時電子報 戴安瑋 、 尉遲佩玉 、 莊楚雯

交通部明年元旦起，將強制機車新車安裝ABS或CBS，業界估將漲一成。交通部代理部長王國材今天上午召開記者會表示，不是所有的機車都會漲價，明年只有新型式的新車要強制安裝ABS或CBS，舊款式的新車價格是不會動的；以目前一年約銷售1百萬輛機車，新型式新車只佔15％，約15萬輛須強制安裝，安裝ABS的新車車價將多出8000元，安裝CBS的車價將多出1500元，民眾可以自己選擇。

他並說，交通部同仁今天上午已找車廠談論，希望能壓低明年出廠的新款、新型式機車價格。

機車強制加裝ABS、CBS售價高一成 影響15萬輛新車 (翻攝自中時電子報FB)

王國材解釋此措施，是依103年歐洲商的建議書，於104年5月15日發布車輛安全檢測基準，明年元月1日起實施，車廠也因應108年元旦實施做了準備，會如期推出。他強調，此措施比歐盟、日本都晚實施，明年出廠的這15萬輛新型式機車，可縮短煞車距離，提高行車安全。

王國材說，台灣地區機車死亡人數，佔汽機車禍死亡總人數的6成，這已是社會問題，交通部覺得有必要加強機車安全設施。

公路總局局長陳彥伯表示，根據世界各國車輛的法規，各國可依自己國家對應情形採用。其中汽車的法規，碰撞法規最重要，大車以車身翻滾最重要，機車因為是兩輪、皮包鐵，所以穩定性ABS或CBS最重要。隨著科技、硬體的進步，ABS已陸續導入機車應用，因此交通部在104年導入、明年實施，至於對於價格所產生的影響，交通部正在跟相關車廠討論。

(中時電子報)