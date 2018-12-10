聖誕樹竟是這個國家最早有？耶誕蠟燭長短也大有含意

聖誕樹最早的起源是來自約十六世紀的德國，當時的德國人將裝飾好的聖誕樹放置家中，並在樹上放置蠟燭。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
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叮叮噹！叮叮噹！再過不久就是耶誕節了！你可知道聖誕樹的由來嗎？因為緯度以及文化的關係，我們從小常見的是塑膠聖誕樹，在歐美國家則通常會使用像是雲杉、松樹或是冷杉等常綠的樹種。聖誕樹最早的起源是來自約十六世紀的德國，當時的德國人將裝飾好的聖誕樹放置家中，並在樹上放置蠟燭。為了記錄聖誕節的到來，每一天會燃燒一小截蠟燭，隨著蠟燭燃燒的長度越來越短，引領著聖誕節的到來

耶誕蠟燭。（小器生活提供）

傳統的聖誕樹和我們目前所看到的大不同，沒有那麼多LED和bling bling的燈飾，傳統聖誕樹上會用彩色的紙張、蘋果、餅乾糖果或是金屬的絲線作為裝飾，十八世紀後，人們開始在樹上裝飾蠟燭，在燈泡普及之後則是被彩色的串燈所取代。如今可以看到任何東西放在聖誕樹上，而樹頂上通常會放一顆代表伯利恆之星或是天使的裝飾品。

聖誕樹上為何有「蠟燭」和「星星」呢？這也是有緣故的。（小器生活 提供）

聖誕蠟燭是一支標有從12月初至聖誕節前夕倒數日的蠟燭，在西方文化中，通常會使用於家中裝飾，而非教堂中。為了記錄聖誕節的到來，每一天會燃燒一小截蠟燭，隨著蠟燭燃燒的長度越來越短，引領著聖誕節的到來，也有一些家庭會使用常綠植物枝條與聖誕飾品作裝飾，在中心擺上蠟燭，並裝飾在餐桌，通常在聖誕晚餐時間，全家人會圍繞著燭光，一起享用聖誕大餐。

除耶誕大餐、交換禮物外，坊間也有教導製作耶誕樹、聖誕燭台的課程，可選用你喜愛姿態的小樹盆栽，作為聖誕樹也是現在流行的趨勢之一！讓我們用快樂的心情迎接美好的耶誕節吧！

(中時電子報)

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