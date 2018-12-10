盲胞簡平賢夫婦感念受助 按摩收入捐贈新北救護車

盲胞簡平賢夫婦從事按摩工作，感念平時受人幫助甚多且秉持著「取之於社會，用之於社會」的想法，發願捐贈救護車。（吳家詮翻攝）

友善列印
中時電子報

為發揚無私大愛奉獻精神，並提升五股區當地救災救護效能，簡平賢夫婦捐贈消防局第二救災救護大隊更寮分隊救護車1輛，昨（9日）晚在觀音山活動中心辦理捐贈。

新北消防局說，簡平賢夫婦因行動不便，不易取得工作機會，在社團法人中華視障安養福利協會協助下，得以從事按摩工作，感念平時受人幫助甚多且秉持著「取之於社會，用之於社會」的想法，發願捐贈救護車，以實際行動回饋社會，在吳秉叡立委的協助下，自掏腰包並以社團法人中華視障安養福利協會之名捐贈消防局第二救災救護大隊更寮分隊高頂救護車1輛,其慷慨捐贈義舉，有效提升五股區到院前緊急救護服務品質。

本次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀及心肺復甦墊板等高階救護設備，透過提升消防救護資源的方式，替五股居民福祉盡一份心力，亦使同仁能有更好的車輛及裝備器材從事救護工作。

消防局表示，政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝簡平賢夫婦無私的奉獻，提昇五股區救護效能，也期望透過簡平賢夫婦之慈善義舉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

(中時電子報)

新北消防局說，政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝簡平賢夫婦無私的奉獻。（吳家詮翻攝）

飛天雞？貨車失控自撞護欄 數十… 車禍肇逃憂撞死人 男子喝農藥企…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。