盲胞簡平賢夫婦感念受助 按摩收入捐贈新北救護車

2018年12月10日 11:33 中時電子報 吳家詮

為發揚無私大愛奉獻精神，並提升五股區當地救災救護效能，簡平賢夫婦捐贈消防局第二救災救護大隊更寮分隊救護車1輛，昨（9日）晚在觀音山活動中心辦理捐贈。

新北消防局說，簡平賢夫婦因行動不便，不易取得工作機會，在社團法人中華視障安養福利協會協助下，得以從事按摩工作，感念平時受人幫助甚多且秉持著「取之於社會，用之於社會」的想法，發願捐贈救護車，以實際行動回饋社會，在吳秉叡立委的協助下，自掏腰包並以社團法人中華視障安養福利協會之名捐贈消防局第二救災救護大隊更寮分隊高頂救護車1輛,其慷慨捐贈義舉，有效提升五股區到院前緊急救護服務品質。

本次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含自動體外電擊去顫器、可攜式電動抽吸器、快速固定骨折之抽氣護木組、血氧濃度分析儀及心肺復甦墊板等高階救護設備，透過提升消防救護資源的方式，替五股居民福祉盡一份心力，亦使同仁能有更好的車輛及裝備器材從事救護工作。

消防局表示，政府資源有限，但民力無窮，消防局由衷感謝簡平賢夫婦無私的奉獻，提昇五股區救護效能，也期望透過簡平賢夫婦之慈善義舉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

(中時電子報)