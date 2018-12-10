NBA》最強雙塔58分24籃板 活塞仍難逃4連敗

2018年12月10日 11:35 中時電子報 黃邱倫

全聯盟最強的雙塔組合葛瑞芬與德拉蒙，今日聯手強摘58分、24籃板，但仍在主場108比116難逃鵜鶘的毒手，苦吞4連敗。

Big games by Blake, Dre and Langston against the Pelicans, but we come up just short. #Pistons Playback crafted by @Flagstar takes a look. pic.twitter.com/o9VpnfzGd6 — Detroit Pistons (@DetroitPistons) 2018年12月10日

葛瑞芬今日25投13中，包含4顆三分球，攻下35分、5籃板，德拉蒙23投10中，砍進23分、19籃板，替補的蓋洛威20投9中，得到24分，三人的出手次數就占了全隊七成，由於攻勢過於集中，導致最終還是只能飲恨敗陣。

鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯一度在場上受傷，全場僅7投2中，不過蘭道爾與哈勒戴挺身而出，哈特戴22投14中，尤其是三分球10投6中，飆進37分、5籃板、5助攻、3抄截，蘭道爾28分、6籃板、5助攻，佛雷澤14分、8助攻，米洛提奇12分、7籃板。

(中時電子報)