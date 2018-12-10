中市立委補選民調拔頭籌 沈智慧：有信心接棒盧秀燕

前立委沈智慧在國民黨立委補選民調拿下第一名，強調有信心接棒盧秀燕，而且熟悉國會不需要蜜月期的即戰力。（盧金足翻攝）

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台中市長當選人盧秀燕選前辭去立委，中選會明年1月27日將舉行立委補選投票，國民黨有6人參加民調，沈智慧10日獲悉兩家民調單位各拿下41.848％及44.003％高支持率，平均支持率42.925％，強調會讓你我的下一代富起來，她曾擔任6屆立委，有信心接棒盧秀燕，而且熟悉國會，不需要蜜月期的即戰力。

沈智慧表示，她對參選第5選區立委補選，保住國民黨這一席信心十足，她將再次為台中、台灣打拚，不願看著包著糖衣的產業謊言，也要爭取釋憲權，落實公投的內容，維護真正的台灣價值。

「雖然只有1年任期，但我有經驗，有魄力，將會是立法院不需要蜜月期的堅強戰力！」沈智慧強調，她常擔心地方的中小型產業是否有人協助轉型，政府角色又在哪？年金改革的錯誤更是打破行之多年的法治信賴，政府的角色又在哪？人民感受經濟倒退時，口無遮攔的言論，政府的角色又在哪？

沈智慧表示，縣市長選後，如果補選的5席全上，國民黨在立法院就有37席，還差1席就有釋憲席次的38席次，要爭取這1席加入，就比較不困難，但現在需要每1席都獲得民眾支持，才有這樣的條件，面對違法亂紀的執政黨政府。

她參加立委補選將主打「卸下心中圍牆的經濟」，台中具有港空等交通優勢，增加中進中出的觀光客，支持台中市長當選人盧秀燕的「前店、後廠、自由港」，這是台中產業經濟的翻轉核心作為，她有信心接棒盧秀燕，為台中力守立委補選的席次。

(中時 )

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