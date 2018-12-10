蔡總統推原住民長照不聽老人言 泰雅耆老衛福部抗議

2018年12月10日 11:53 中時 鄭郁蓁

「請正視原鄉長照！」20多名泰雅族部落耆老今天上午遠從宜蘭部落到衛福部門口抗議，指出憲法規定國家應依民族意願保障原住民地位，且總統蔡英文在長瞻基礎建設投入十億推動部落長照，並宣稱「部落自主」，但長照法推動「整合型服務計畫」，過程卻完全不聽、不尊重不同族群特性和部落自主性，推動過程根本違法！違憲！

原住民耆老今天早上到衛福部門口高唱族語歌《父親的心聲》，指出在原住民部落常常發生被照顧的老人還要照顧自己失能的孩子，以及長久以來面對長照資源沒有按照原住民不同族群特性，是長照法失去聲音的一群。

原住民長期照顧服務權益促進會理事長方惠恩指出，台灣中部以北幾乎半數都是泰雅族，但即使同一個族但文化背景就大不相同，而衛福部今年度推動「原住民地區社區整合型服務計畫」要社部落的微型日照中心，但下鄉考察原鄉長照狀況時，竟然只選部分地點，而非全面盤點，甚至設置地點就是以原本原民會推動的「文化健康站」為基礎，服務不僅重疊也完全沒有對應照原民長者的需求。

方惠恩進一步表示，原民會建置服務亞型健康、衰弱對象的「文化健康站」目前也只有248站，但全台就有746個原住民部落，顯然服務不足；而衛福部過去設有社區關懷據點，現在卻又要做微型日照，難道是要邊陲化原本的據點嗎？

原照會指出，原住民部落有一百多族，衛福部長照法條卻要以一體適用？呼籲衛福部建置基礎資料調查，全面盤點不同部落的長照資源與需求，並廣邀地方醫療、社政及長照重要人士來考量如何整合所有資源，真正做到整合。

衛福部長照司副司長周道君表示，今年九月公告年底將徵求部落辦理整合型服務計畫，共要徵求五個縣市部落試辦一年，每個部落補助五百萬元經費，建置有別於僅是照顧亞健康型老人的文健站，擴大服務失能為主的老人為型日照中心，預計每個中心服務10到20位長輩。目前已有十一個部落提出申請，預計年底公告結果。

周道君表示，原鄉長照最重要的就是「在地化」，因此由部落提出適合自己的計畫內容為主，且目標就是讓在地人照顧在地人，因此計畫中也將補助兩名在地居服員人力，人力進用也盡可能以當地人為主。尤其計畫者須有整合分配不同據點服務內容的能力，試辦一年後，若能有效提升長照服務，不排除擴大到全台。

(中時 )