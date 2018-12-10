嗆夢到韓國瑜「很不爽」 陳瑩公布夢境兼砲打自家人！

2018年12月10日 11:39 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

民進黨立委陳瑩日前自爆夢到準高雄市長韓國瑜，為此感到「很不爽」，對此，韓國瑜則笑笑回應「那是她自己的看法，她自己作她的夢」。陳瑩事後又在臉書解釋，說其實夢到韓國瑜在樹下很認真的協助她做選民服務「這真是一個很怪的夢啊！」，她並反嗆酸民「你們這些亂攻擊的，在鄰祖媽生命當中也不是重要的人，無所謂！」

立委陳瑩6日在臉書po文自爆夢到韓國瑜「你相信嗎？連我自己都不相信，可是我真的夢到他了，S.H.......」，她批評，政治人物能想說什麼就說什麼嗎？若真如此，她也要從現在開始，要想說什麼就說什麼，想譙什麼就譙什麼，「我鄰祖媽很不爽」，顯示對韓國瑜的不滿。

貼文一出，陳瑩臉書湧入網友留言，部分網友稱讚陳瑩霸氣，另一派則批評她發言不妥，「太超過了， 連一個夢也要牽拖他」、「報告委員：有話好好說，媽祖婆的品德是很崇高的！」、「我笑了。韓總有交代，要愛與包容」、「別怕，有邱登真障礙在，妳應該蓋不過她。」。

陳瑩事後則在同一篇文章再度補充，面對韓粉抨擊，她也不甘示弱回擊「思想不乾淨不正的人，才會有不好的解讀。」，她表示，她的確不認識韓國瑜，所以對於夢到他這件事情，也感到非常的訝異。

至於夢到什麼？陳瑩說，她夢到韓國瑜在樹下很認真的協助我做選民服務。、這真是一個很怪的夢啊！」她也說，對於像韓國瑜這樣，一個想說什麼就說什麼，想罵什麼就罵什麼，不用管黨內高層和同事如何看待，只管按照自己方式說話的政治人物，「實在羨慕的不得了！」

她同時也砲打自家人，批評全面執政後「反而很多話不好說」，連在自家群組批評一句都還要被罵、扯後腿，並意有所指地稱「我們辛苦在外面打贏選戰，卻送了某些自負的人去做官。」、「說句『鄰祖媽』很不爽，剛好而已！」

陳瑩最後更與網友槓上，她表示在臉書說真心話卻遭到攻擊，怒嗆「反正我也不是頭一個被網路霸凌的，你們這些亂攻擊的，在鄰祖媽生命當中也不是重要的人，無所謂！」

(中時電子報)