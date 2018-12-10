車禍肇逃憂撞死人 男子喝農藥企圖輕生

2018年12月10日 11:48 旺報 林瑞益

23歲無業的陳姓男子日前因為與一名機車騎士發生車禍肇逃，他後來心想這名騎士可能傷重死亡，因此喝農藥自殺。所幸，高雄岡山警分局甲圍派出所警員及時發現他，將他送醫救治，保住一命。

岡山分局12月10日說，警員於今年11月8日近凌晨時分，發現陳姓男子倒臥在甲圍派出所前的停車場，警員立即上前查看，發現陳男全身散發濃厚刺鼻的農藥味，趕緊將他送醫。在經過1個月的診治後，陳男保住生命。

警方調查，當時11月8日晚間11時30分許，陳男駕駛自小客行經橋頭區甲昌路段，因過彎速度過快，不慎擦撞對向車道蕭姓騎士的機車，但陳男並未下車查看，即駕車逃逸。警方獲報到場處置，所幸現場僅有車輛受損，未有人員受傷。

案經警方調閱相關路口監視器，發現陳男名下的車輛涉有重嫌，正欲前往陳男住處查看時，即見陳男服用農藥而倒臥於派出所停車場旁。

警方當下通知救護車到場，並不斷安撫陳男的情緒，表示對方人車均安，無受傷情事，請他安心休養，並詢問他喝下的農藥種類，給醫生救治當參考。

但陳男僅說，喝了半瓶的除草劑農藥，農藥罐已隨手丟棄於路邊，不知去向。在救護車到場將陳男送醫後，警員連忙到該處查找，順利在陳男住家不遠處尋獲該「滅賜松」農藥罐，並立即驅車趕赴醫院交給醫護人員。

經救治，陳男撿回一命，他回憶車禍表示，因為之前曾經發生車禍住院，家人不讓他開車，但他又偷開車，不慎撞到人，因害怕挨罵，所以一時緊張逃逸。陳男及家屬不斷感謝警方當日救命之舉。

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(旺報 )