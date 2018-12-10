隋棠懷胎9月全身照曝光 老公「桌下舉動」讓人驚呆！

2018年12月10日 11:44 中時電子報 吳品瑤

Tony陪隋棠赴倫敦拍照，自然地桌下護肚暖舉，讓粉絲直呼感人。(翻攝自SUITANGTANG臉書)

女星隋棠與賴佩霞繼子Tony結婚3年多，已湊得一個「好」字的她，今年9月宣布懷上第三胎「奧里」，如今推算孕期約9個多月，臨盆在即，而隋棠這陣子除專心待產外，適逢聖誕節，她仍用心給兩個孩子準備驚喜，今在臉書貼心公告老公「始於私心」在投資的韓式烤肉餐廳安排了聖誕老人駐點，夫妻倆則帶著Max前往，讓孩子體驗跟聖誕老公公近距離互動的機會，隋棠臨盆前的全身照因此曝光，讓人驚呼她的身材實在不可思議！

隋棠跟老公Tony帶著兒子Max去餐廳找聖誕老公公，一家溫馨同框照因此曝光，照片中隋棠全身入鏡，她放下長髮、畫著淡妝，簡單穿著白色長袖上衣搭配牛仔鉛筆褲，明顯露出孕肚，然她臉蛋一如以往小巧，四肢也相當纖瘦，將臨盆的孕肚也顯得小巧，讓不少女粉絲羨慕直呼她身材太不科學，「我八個月孕肚比棠棠大十倍不止」、「不科學的肚肚呀」、「感覺只是吃太飽而已，真的是最美孕婦」、「肚子又忘記帶出門了」。

而隋棠自結婚生子後，沒因人妻、人母身分放棄事業，反倒做得更多，除演藝工作外，還創立了自己的服裝品牌，從設計到當品牌模特兒，親力親為，日前還在老公陪同下，挺著孕肚飛倫敦拍示範照，昨品牌官網分享了一群人收工後去吃龍蝦燭光晚餐的花絮照，其中一張隋棠跟Tony並肩而坐，跟大夥聊天時，Tony一隻手放在她的孕肚上，像是在護著腹中胎兒，也像是在桌下牽起老婆的手，夫妻倆自然而然的舉動，感動不少粉絲，直呼好幸福。

(中時電子報)