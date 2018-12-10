驚！全球暖化日益嚴重！下個世代恐看不到珊瑚礁

2018年12月10日 11:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

全球暖化刻不容緩！以往的台灣有四季，然現在到了12月，屢屢飆出30度以上高溫。同樣的，海洋暖化也日益嚴重，科學家指出，如果全球升溫2°C ，下個世代可能就看不到珊瑚礁！

為管理刺網漁業，新北市政府近2年配合中央政策推動多項管制措施，從漁船筏總量管制，進而輔導刺網漁船筏轉型，另為嚇阻沿近海域之刺網作業，減少覆網情況發生，公告自108年1月1日起，在新北市所轄海域作業的刺網漁船筏，皆要依規定於刺網漁具標示船名或漁船編號，逐步讓刺網漁業規模減量及管制，有效降低廢棄漁網對海洋環境的影響。

覆網清除。（新北市漁業處提供）

新北市政府已公告自106年7月1日起，不受理其他縣市刺網漁業漁船筏轉籍進入新北市，先行管控新北市刺網漁船筏總量。為進一步縮減刺網漁業規模，農業局積極輔導刺網漁業漁船筏轉型，並向中央申請補助款，專營船隻每艘補助20萬元，兼營船隻每艘補助15萬元。106年至107年已累計減少刺網漁船筏達250艘以上，後續將持續性每年辦理。

維護海洋生態及改善海洋環境，新北市政府農業局已劃設4處刺網禁漁區，管制刺網作業海域達3萬7,406公頃，為全國之冠。另每年編列預算辦理海域覆網、殘留網具、廢棄物等清除工作，近7年(101至107年)累計清除超過16噸。此外，105年更成立「海洋防衛隊」，邀請民眾加入通報、清除覆網的行列，一起為海洋棲地保育工作盡一份心力。

(中時電子報)