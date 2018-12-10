查帶17本存摺男大生挨告 宅神挺警嗆：全家住玉山？

帶17本存摺遭警攔查還提告！朱學恒嗆：全家住玉山主峰？（圖／翻攝朱學恒臉書）

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中時電子報

北市一名黃姓男大生今年6月，身上帶了17本存摺到一家7-11領錢，一名便衣刑警覺得可可疑，懷疑是詐騙車手，還找來另外兩名警察，花了30分鐘盤查，但當事人認為警方違法搜索，事後提告警方違法搜索，惟台北地檢署檢察官認為警方盤查合理，對3名警察不起訴。對此，「宅神」朱學恒在臉書嗆：「住中南部鄉下交通不方便一定要拿到台北來補摺？是有多不方便，全家住在玉山主峰嗎？」

據了解，這名男大生事發當日被警方盤查時表示，他帶17本存摺是因為鄉下交通不便，補登存摺不易，才會由他代為補登。但如此說法引來宅神朱學恒在臉書上炮轟：「這的確很可疑啊，住中南部鄉下交通不方便一定要拿到台北來補摺？是有多不方便全家住在玉山主峰嗎？網路銀行那麼方便結果你女友你媽有17本存摺？是有多愛紙本的感覺？這是什麼平行世界的日常生活啊？」

網友看到朱學恒的論點紛紛留言：「1人攜帶10幾本存摺的確可疑，第1時間又不配合警察，才會把事情越搞越大。」、「中南部不好刷，去台北羅斯福路刷本子，這種思維無人能及」、「突破盲腸了呀，中南部也是有銀行呀，我出門身上也是帶了10多本存摺，地契權狀全部家當都帶身上，也不會跑到這麼遠去登呀，奇耙了」、「警察管太多就是會被告，警察管太多就是會被酸，但是，出事情了還是怪警察，台灣人真的好棒棒」、「看到17本存摺警察沒盤查他才是失職。正常人會合理懷疑 有問題。」

(中時電子報)

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