蔡英文為何崩盤比馬英九快？網友2句話道盡無奈

前總統馬英九(左)、總統蔡英文(右)。（合成圖/中時資料照）

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中時電子報
／綜合報導

2016總統大選，蔡英文以689萬4744票當選，成為台灣首位女總統。未料，蔡政府上任後，推出的許多政策不得民心，支持度急墜。對此，有網友問及為何小英崩盤速度比前總統馬英九快？有人則分析後感嘆表示，「國民黨本身也是個爛政黨，但民進黨就是另一個更爛的國民黨」。

蔡政府上任後推行許多政策，包括前瞻計畫、一例一休、年金改革等，都引來許多爭議。這次民進黨在九合一大選慘敗，更顯示出民心思變。蔡英文日前曾在發表「給黨員的一封信」，內文提及最該改變的人就是她自己，希望黨內同志不要相互為難與指責，並強調自己會一肩扛起所有責任。

然而，有名叫cutepatrick的網友在PTT發文問及，蔡英文做的比馬好，為何崩盤比馬快？因為蔡本身魅力比馬差還是大家對蔡期待太高？對此，有網友回文分析道，很多人說小英上任後經濟好，但馬當時是碰到全球金融風暴，持續到12、13年才稍微好轉。反觀小英一上任就是迎接全球景氣復甦，並非她的努力而是大環境景氣有起來，結果現在中美貿易戰，台灣就被打回原形了，「經濟做得好在哪裡？」

該網友也提及蔡英文在政策改革部分，不論年金改革、勞基法改革，都一堆人上街抗議。至於政務官任用，該網友說以前國民黨雖然酬庸，至少還會放一些算是有實力或相關領域的學者上去，至少讓人感覺是真的想做好。反觀民進黨大剌剌酬庸。該網友分析後感嘆表示，「國民黨本身也是個爛政黨，但民進黨就是另一個更爛的國民黨」。

對此，網友紛紛回文表示認同，並表示「當年質疑別人酬庸結果自己更酬庸」、「只會選舉鬥爭不會執政治國的爛黨」、「讓DPP完全執政過也好，可以看清楚這個黨的本質」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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