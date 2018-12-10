地瓜、白粥禁吃！改善胃食道逆流 醫生大推5樣食物

2018年12月10日 11:51 中時電子報 莊楚雯

傳統觀念認為，腸胃不好就是要吃稀飯、牛奶、地瓜、豆漿等對腸胃好的食物，減少消化負擔，但這種想法在醫生眼裡根本適得其反，更容易脹氣拉肚子！

胃腸肝膽科醫師張振榕表示，大腸激躁症患者最需注意的是避免脹氣，地瓜、豆漿、大蒜、洋蔥等高產氣食物，絕對不行吃。而胃食道逆流的患者，吃了牛奶、鳳梨食物會等增加胃酸分泌，使逆流現象增加；白粥因為含水量多，會不自覺吞下過多空氣，導致腹壓升高，加重胃食道逆流症狀。

因此張振榕在臉書《張振榕醫師的健康相談室》指出，想有效改善腸胃，應該要吃木瓜、秋葵、南瓜、紅藜、低脂牛奶這5樣食物。

1.木瓜

有豐富的木瓜酵素，且果寡糖含量、纖維質含量較低，不易脹氣、好消化，適合改善腸胃的不適。

2.秋葵

也是不易脹氣、低果寡糖含量的食物，還能修復腸胃黏膜，穩定血糖效果，常推薦給有腸胃道疾病的病人食用。

3.南瓜

南瓜為低產氣食物，富含能保護胃的纖維質，以及黏液蛋白。

4.台灣紅藜

台灣紅藜的植物性蛋白質含量較高，是低產氣食物以外，還有大量的膳食纖維，適合取代豆漿等豆類製品。

5.低脂牛奶

因為全脂牛奶的脂肪含量高，會讓賁門打開，而鈣質又使得胃酸增加，胃食道逆流也隨之加重。因此，選擇油脂低的牛奶，讓賁門關緊。就算胃酸增加了，食道逆流的症狀也較輕。

(中時電子報)