《全台最速報》華為贊助新北耶誕城遭質疑 朱立倫回嗆乾脆禁止商品來台

華為贊助新北耶誕城遭質疑 朱立倫回嗆乾脆禁止商品來台

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中時電子報
綜合報導

◎華為贊助新北耶誕城遭質疑 朱立倫回嗆乾脆禁止商品來台

大陸公司華為連續3年贊助新北市政府舉辦的耶誕城活動，遭民進黨立委蘇巧慧質疑有國安問題，國安局10日再度提醒新北市政府，恐有資通安全疑慮；對此，新北市長朱立倫回嗆，「國安會乾脆禁止這些商品在台灣販售，不是比較快一點！」

◎雙城論壇會前會展開 李文輝今早會柯文哲

台北–上海雙城論壇20日登場，上海市台辦主任李文輝、副主任李驍東等7位官員昨抵台，展開3天2夜「會前會」，李文輝今早前往北市府拜會柯文哲，雙方將進行1小時會談，預計中午12點結束，會前李僅揮手致意「謝謝大家、大家辛苦了！」面對媒體提問，未多做說明。

◎捲性侵醜聞 鈕承澤赴北檢應訊

導演鈕承澤被控性侵案，台北地檢署原擬上週五傳喚他到案，但他請假未到，檢方改於今早9時30分首度以性侵案被告身分傳喚他出庭，鈕承澤出家門時，只向媒體說「答案永遠只有一個」，搭車前還搖下車窗對攝影記者說「辛苦了」。鈕準時進入北檢，直奔樓上偵查庭，面對媒體詢問，不發一語。

◎中市立委補選 國民黨民調沈智慧出線

國民黨台中市黨部舉辦第9屆區域立委台中市第五選舉區（北、北屯區）缺額補選黨內登記，中央黨部8、9日兩日展開民意調查，10日民意調查結果出爐，由前立委沈智慧出線，將與民進黨等其他參選人角逐新科市長盧秀燕留下的立委席次。

(中時電子報)

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