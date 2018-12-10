強制加裝ABS或CBS機車恐漲一成 交通部澄清：非全部漲價

2018年12月10日 12:01 中時 李宜秦

交通部表示，ABS可有效縮短煞車距離。（李宜秦攝）

王國材說，許多騎士都是緊急煞車後滑到路口才被撞上發生事故。（李宜秦攝）

交通部為降低機車族傷亡人數，明年元旦起將強制出廠的新款新車須加裝（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統），輕型及一般重機至少漲3000元、大型重機更可能漲8000到1萬元不等，是近年最大漲幅。交通部今早緊急召開記者會澄清，目前正與車廠積極討論如何壓低價格，且ABS價格8000元、CBS則僅1500元，民眾可針對需求選購配備。

交通部參考歐盟、日本等國規定，在2015年5月15日發布修正，宣布自明年元旦起，新款126CC以上新車須加裝ABS，新款125CC以下機車則須加裝ABS或CBS；舊款新車則是從2021年起強制加裝。但已領牌使用中的機車不在此規範內。

然而因需強制加裝配備，車廠預計輕型及一般重機至少漲3000元、大型重機更可能漲8000到1萬元不等，整體漲幅約1成，是近年最大漲幅，引發機車族不滿。

交通部代理部長王國材解釋，明年僅針對新款新車強制加裝，而舊款新車佔機車市場85％，多達85萬輛，新款新車僅佔15％、15萬輛，而ABS價格約8000元、CBS約1500元，只有126CC以上新款新車強制加裝ABS，民眾若選購125CC以下機車可自由選擇加裝ABS或CBS。

王國材表示，ABS可以有效降低機車緊急煞車發生的危險，還可縮短煞車距離，他指出現在許多機車事故多是騎士緊急煞車後，因煞車距離太長，整輛車滑到路口中央，騎士才被經過的車子撞上而發生事故。

王國材說，機車族事故約佔每年的道路交通事故6成以上，且傷亡人口多是18到24歲的年輕族群，去年因機車事故死亡人數多達1680人、前年則是1804人，可見機車事故已是社會問題，其安全設施著實有必要加強。

公路總局局長陳彥伯表示，目前聯合國各國多已陸續強制國內汽機車加裝ABS或CBS，我國身為世界村一員，理應參採使用，且機車族是人包鐵，安全課題更顯重要，導入強制配備法規是政府對用路人行車安全最基本的重視。

(中時 )