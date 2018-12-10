藍委杯葛促轉會預算！綠委籲大發慈悲 別阻擋轉型正義

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中時

國民黨團今翻桌杯葛促轉會預算，引發藍綠衝突。民進黨團會後開記者會批評，指楊翠代理促轉會主委，都與NCC與公平會組織法所定慣例相同，未來行政院還是會提名新任主委並送立院行使同意權，呼籲國民黨「大發慈悲」，不要再阻擋還原真相、掩護真正的威權加害者。

民進黨團幹事長李俊俋指出，今天審查預算時，藍委林德福跟賴士葆翻桌，甚至作勢要打代理主委楊翠，引發一番爭執；民進黨團不太知道國民黨團今天訴求是什麼，畢竟促轉會前副主委張天欽說錯話，已經下台負責，且楊翠代理主委都是按NCC、公平會的慣例。

李俊俋說，台灣要脫胎換骨，轉型正義相當重要，如果國民黨認為促轉會不該存在，大可提案廢止《促轉條例》，但民進黨擔心的是，國民黨不願讓促轉會運作，是害怕真正的威權加害者面對真相。

兼任召委的綠委周春米說，國民黨團強力杯葛促轉會預算，甚至對列席官員翻桌，令人相當遺憾與憤怒，「如果你們不要事實真相，也不該阻止我們要事實真相」；民進黨不能因為發生張天欽說錯話的事件，就感到挫敗，今天暫時的沈默、散會，不會阻擋民進黨追求真相的決心。

綠委許智傑批評，國民黨想藉由張天欽事件就一竿子打翻一條船，甚至想掩蓋加害者所犯錯誤，心態真是要不得，呼籲國民黨「大發慈悲」，不要再阻擋政治受難者平反罪名。

(中時 )

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