消基會抽驗吹風機 三成電磁超標干擾家電

消基會抽驗吹風機，有三成電磁超標干擾家電。（王思慧攝影）

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吹風機收納時不應纏繞機體。（王思慧攝影）

吹風機（整髮器）成為家中必備的小電器，為確保消費者使用安全，消基會針對市售吹風機查核和檢驗，發現有三成不符規定，使用時產生的電磁雜訊，恐影響其他電器產品。另外，消基會提醒使用者，吹風機收納時勿將電線纏繞機體，否則容易短路；也不要在潮濕的浴室使用電器產品，以免觸電。

消基會董事長雷立芬指出，這次採樣是在今年上半年間在各大賣場、3C量販店及網路商城等販售通路，隨機購買10件樣品進行檢測，檢測結果發現，「電磁相容性測試」有3款「MATRIC負離子護髮保濕快乾吹風機」(售價824元)、「達新牌吹風機」(售價699元)、「日象 手捉式頭髮吹風機」(售價699元)不符合規定；「MATRIC負離子護髮保濕快乾吹風機」與「日象 手捉式頭髮吹風機」不符合「重要零組件比對」規定；「達新牌吹風機」不符合「中文標示」。

消基會委員、台灣科技大學電機系教授蕭弘清表示，吹風機風扇較快，電磁波就強，頭皮感受溫度只要超過攝氏65度，就容易掉頭髮，民眾應盡量使用中溫、低風速來吹頭髮。另外，吹風機千萬不能在潮濕的地方使用，觸電可能造成生命危險，最好在乾燥的地方、並穿著拖鞋使用。

蕭弘清說，若大家擔心電磁波問題，可購買鐵殼吹風機，像自己就用了快40年，塑膠殼的吹風機通常用了幾年就容易壞，也比較不耐熱。

標檢局組長王俊超呼籲消費者，在電器產品使用部分，為使用上面安全，須先詳讀使用說明書，依照說明使用產品，才能買的安心用得安心。針對三款不符規定是在電池干擾部分，儘管使用不會有太大的問題，但使用過程中，對附近使用的電器容易造成干擾；在品質檢驗不足部分，已要求相關業者下架，否則將依商品檢驗法處10萬到100萬元。標示不符合部分，在開關上本來要有中文標示，業者卻是用英文，會要求改善。

雷立芬說，民眾盡量不要把吹風機拿去用其他用途，不正常使用恐會求償無門，呼籲購買電器產品注意檢驗標章部分，電線收法也不要纏繞吹風機。

(中時 )

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