政院打假消息要社群查核 爆料公社5點聲明狠打臉

2018年12月10日 12:04 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

行政院為對付假新聞、假消息，欲提出一套相關修法，其中《數位通訊傳播法》將規定社群業者也要肩負查證責任。對此，臉書社團《爆料公社》表示，在終結假消息這件事情上，管理團隊非常樂意幫忙澄清假資訊、假消息，但是他們不是司法單位而且沒有調查權，是不是假資訊、假消息，標準到底誰說了算？

針對網路假訊息審核機制，行政院今行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）日前接受訪問時表示，行政院將修正「數位傳播通訊法」，增列政府機關或檢舉人如果發現有人在社群網站散播不實訊息，可要求社群平台進行事實查核，若查證屬實，業者必須在時限內下架，否則將處以罰鍰。

對於谷辣斯的說法，全台著名的爆料臉書社團《爆料公社》發五點聲明，全文如下：

1、爆系社團成員高達數百萬，光是爆料1社，成員就高達200萬人，山寨的仿冒社團更數不計其數，從這點可說明，民眾會喜歡、依賴、支持爆料公社，人數才會不斷創新高，如果今天這裡都假消息，早被罵翻了好嗎?如從後台資料成員資訊觀察，社團裡台灣人起碼占95%以上，並非都所謂的「殭屍帳號五毛黨」，這點請行政院谷辣斯·尤達卡發言人理解一下感謝。

2、爆料公社社團的運作方式如下：各地民眾會貼出他們需求助的事、不公義事件、需要被大眾關心的事，比如最近的：全台大停電、台南地震、823水災、都是社員們貼出資訊讓記者取材並讓大眾了解情況，所以爆料公社一直都是基層民眾發聲的平台，在社團多年的成員都理解我們的運作模式。

社團成員高達數百萬人，眼線也遍佈全台，如果今天有人意圖興風作浪試著發佈假消息，你等著看，貼文者保證被罵翻，社團神人一堆，會用各種證據打臉，這也是我們至今被大家(包含社團超過1千位記者朋友)喜歡並依賴的重要精神。

3、在終結假消息這件事情上，管理團隊非常樂意幫忙澄清假資訊、假消息，但有一點我們要請發言人理解一下，我們不是司法單位而且沒有調查權，是不是假資訊、假消息，標準到底誰說了算？

我想執政當局要處罰的應該是發佈假訊息的「人」而不是「平台」，蔡總統不是才剛說：言論自由絕不走回黨國戒嚴，現在到底是不是言論自由？實在很懷疑。

4、爆料公社一直以來都是民眾的發聲平台，只要民眾需求助、聲音需要被聽見、需要彰顯不公義，爆料公社會一直存在並相挺，執政者應該敞開心胸傾聽民意，並接納社群的力量，當然誰都不是神也都會犯錯，犯錯立刻修正才是正道，如果一味的懼怕、打壓、立法處罰社群平台，我想最後反撲的會是民意。

5、最後管理團隊要向社員表達：如果你認為「基層弱勢的聲音、彰顯不公義、需要被幫助」的各種事件需要被社團內超過1千位的個媒體記者朋友看見，請用力貼文出來，社團一定相挺，希望執政當局能夠聆聽社會脈動的每個人，用關懷的方式獲得民眾支持。

(中時電子報)