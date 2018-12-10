質疑0823勘災不力影響補助 北門漁民聚公所抗議

2018年12月10日 12:32 中時 莊曜聰

雙方會談後仍無共識，現場仍爭持不斷。(莊曜聰攝)

漁民抗議承辦人員審查標準太過嚴苛，要向相關單位陳情。(莊曜聰攝)

0823豪雨成災，造成台南七股、北門兩地潟湖的海水鹹分變淡，漁民養殖的牡蠣、文蛤遭受不小損失，牡蠣死亡率逾5成，文蛤也有3成，漁民在9月上旬陸續完成災害申報，也有人已領到救助金；但北門有漁民卻質疑公所人員勘災不力，且認定標準嚴苛，導致受災戶領不到補助，10日前往公所抗議並遞交陳情書，由於並無共識，場面一度火爆。

北門漁民在市議員蔡秋蘭、謝財旺、林阳乙及準市議員尤榮智陪同下，上午前往北門區公所陳情抗議，雙春出身的前立委李和順也到場關心，表達對公所承辦人員勘災不力地的不滿聲音。

雙春里長李連興認為，公所人員未能在時間內進行勘災作業，漁民怕損失擴大只能盡快清除死亡文蛤重新復養，後來卻採現場撈文蛤認定方式，根本無法重現當時損失狀況，導致補助認定困難，另外公所提出文蛤災損要4成以上才能補助，與漁民認知損失2成就能補助的認定標準有落差，質疑公所刁難。

市議員謝財旺指出，同為災區，七股700多件申請案有500多件獲補助，北門200多件卻只有80多件過關，難道沒有問題嗎？市議員蔡秋蘭說，受災後各公所人力都不足，但面對這些天災事件，本來就應該要有對策，相關單位要檢討，漁民要討公道;林阳乙、尤榮智則說，應從寬認定，照顧辛苦的農漁民。

北門區公所指出，2地放養方式有異也會使得補助申請難度不同，目前有疑義案件還在審核，將再行文農政單位希望能放寬標準，南市農業局則表示，補助標準由農委會訂定，但審查方式需要跟公所承辦人員再溝通，漁民則對相關單位處理方式不滿，揚言會再發起抗議。

(中時 )