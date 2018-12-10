大陸新首富出爐 腳踏「雙馬」的人竟是他！

2018年12月10日 12:10 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

圖為許家印出席今年大陸全國政協十三屆一次會議新聞中心舉行記者會。(圖/新華社)

近日受華為公主孟晚舟風波及中美貿易戰影響，陸科技股一片哀鴻遍野，根據富比士雜誌（Forbes）全球富豪實時排行榜顯示，大陸首富的寶座已經換人坐了，恒大董事長許家印以367億美元的財富力壓阿里巴巴董事局主席馬雲（354億美元）、騰訊董事會主席馬化騰（353億美元），登頂大陸首富。

許家印畢業於武漢科技大學冶金系，並獲得美國西阿拉巴馬大學榮譽博士，現任中國恒大集團的創辦人兼董事局主席（董事長），並擔任中國企業聯合會副會長、中國房地產業協會副會長，同時也是全國政協第十二屆、第十三屆全國政協常委。

據《中國證券報》報導，近期全球科技股岌岌可危。上周五美國股市大跌，科技股集體重挫，奈飛跌超6%，亞馬遜跌超4%，蘋果和Alphabet均跌超3%，微軟跌4%，IBM跌3.69%。另一方面，更重要的陸股阿里巴巴、騰訊受全球科技股表現所累，在科技股重挫的浪潮中受到影響。

而美國「商務部工業安全署」針對關鍵技術和相關產品发布了出口管制框架，包括生物技術、人工智慧（AI）、數據分析、量子計算、機器人、腦機接口等在內的前沿技術，一旦有進一步的管制措施推出，或將影響不少美國科技公司的海外業務。

(中時電子報)