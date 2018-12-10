大陸新首富出爐 腳踏「雙馬」的人竟是他！

馬雲(左)、馬化騰(右)。(圖/本報資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
圖為許家印出席今年大陸全國政協十三屆一次會議新聞中心舉行記者會。(圖/新華社)

近日受華為公主孟晚舟風波及中美貿易戰影響，陸科技股一片哀鴻遍野，根據富比士雜誌（Forbes）全球富豪實時排行榜顯示，大陸首富的寶座已經換人坐了，恒大董事長許家印以367億美元的財富力壓阿里巴巴董事局主席馬雲（354億美元）、騰訊董事會主席馬化騰（353億美元），登頂大陸首富。

許家印畢業於武漢科技大學冶金系，並獲得美國西阿拉巴馬大學榮譽博士，現任中國恒大集團的創辦人兼董事局主席（董事長），並擔任中國企業聯合會副會長、中國房地產業協會副會長，同時也是全國政協第十二屆、第十三屆全國政協常委。

據《中國證券報》報導，近期全球科技股岌岌可危。上周五美國股市大跌，科技股集體重挫，奈飛跌超6%，亞馬遜跌超4%，蘋果和Alphabet均跌超3%，微軟跌4%，IBM跌3.69%。另一方面，更重要的陸股阿里巴巴、騰訊受全球科技股表現所累，在科技股重挫的浪潮中受到影響。

而美國「商務部工業安全署」針對關鍵技術和相關產品发布了出口管制框架，包括生物技術、人工智慧（AI）、數據分析、量子計算、機器人、腦機接口等在內的前沿技術，一旦有進一步的管制措施推出，或將影響不少美國科技公司的海外業務。

(中時電子報)

影》韓小編王律涵有望入小內閣？韓國瑜回應了！
蔡政府打假新聞 洪孟楷嗆：蔡政府不瞭解民意！
孟晚舟案發酵 加拿大卑詩省經貿… 孟晚舟案 陸媒：加在陸有巨大利…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。