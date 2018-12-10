NBA》馬刺輕取爵士 帕帥1210勝史上第四

馬刺輕取爵士，帕波維奇拿下生涯第1210勝，追平油頭教練萊利，並列NBA史上第四。(美聯社)

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中時電子報

馬刺今天在主場靠著三大球星都有20分以上的火力展示，110比97輕取爵士，同時也幫助帕波維奇拿下生涯1210勝，名列NBA史上第四。

迪羅薩與蓋伊聯手率領馬刺擊敗爵士，也幫助教頭帕波維奇奪得生涯第1210勝。(美聯社)

蓋伊此役在攻守兩端都有出色表現，16投10中，23分、15籃板，迪羅薩23投10中，砍進26分、6籃板、8助攻，艾卓吉15投10中，貢獻20分、6籃板、3阻攻，福比斯15分、5籃板、3助攻，替補的柏林納尼10分，光靠5人的得分就足以擊敗來犯的猶他大軍。

帕波維奇自從1996年接掌馬刺兵符至今，23個球季幫助黑衫軍5度奪冠，3度拿下年度最佳教頭殊榮，4次率領西區明星隊，是NBA第9位千勝教頭。

季前帕波維奇的生涯勝場數已累積至1197勝，勝率高達68.9%，是NBA史上勝率最高的教頭，本季馬刺走得跌跌撞撞，至今勝率不及五成，但隨著這場勝利入帳，帕波維奇的生涯勝場數已來到1210勝，追平熱火總裁、「油頭教練」萊利。

NBA史上最多勝場教頭就是尼爾生（Don Nelson），他在31年的總教練生涯共計拿下1335勝，可惜終其一生都與總冠軍無緣；排名第二的就是傳奇教頭威金斯（Lenny Wilkens），執教32年拿下1332勝，1979年帶領雷霆前身超音速隊奪得隊史至今僅有的一座總冠軍。

「教皇」史隆（Jerry Sloan）在爵士執教長達26年，勝場數1221勝，兩度率領猶他大軍殺進總決賽，無奈都不敵「籃球之神」喬丹領軍的公牛。

如無意外，帕波維奇有機會在本季超越史隆，成為NBA史上第三多勝場數的教頭，但想要跨過威金斯與尼爾生的紀錄，恐怕還得等3-4個球季。

(中時電子報)

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