MLB》吉特倒行逆施 馬林魚前老總憤怒

馬林魚前總裁山森。（美聯社資料照）

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中時電子報

今年球季結束後，馬林魚總裁山森(David Samson)火力全開攻擊新執行長吉特(Derek Jeter)。「真是可悲，吉特開除全部的助理，只為了用更低的薪水把他們簽回來，丟臉啊。」包括山森自己也在去年被吉特開除(合約今年10月才到期)。

吉特的吝嗇是公認的，山森告訴邁阿密媒體說：「現在是馬林魚重建品牌的機會，但是吉特所做的一切都在否定我的努力，我不能苟同他的說法與做法。」比如一邊想要增加入場觀眾，一邊又賣光大球星絕對不是好主意。

對於遭到開除，山森顯然還有不滿，「如果吉特認為觀眾不來看球都是我的錯，那麼恭喜他解決問題了。我們不用急著評斷吉特的能力，到最後票房收入和球隊戰績會告訴我們的。」

山森當年是蒙特婁博覽會隊(現華盛頓國民)執行副總，幫助繼父羅瑞亞(Jeffrey Loria)先後買下博覽會與馬林魚，傳言他還參與了消滅博覽會的「陰謀」，近年還幫馬林魚弄到一座活動屋頂的新球場。但是就連這座新球場吉特也要動，他一度想要鏟平外野那個花花綠綠的全壘打機。

山森對吉特的團隊得標也感到不滿，因為競標對手更有錢，只是大聯盟最後拍板由吉特接手。現在吉特上來之後把山森多年心血砍得支離破碎，他看了難免會生氣。至於羅瑞亞為何要賣掉馬林魚，山森說：「我也不知道，他從沒跟我說。」

(中時電子報)

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