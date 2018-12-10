獨》不只高麗菜 肉雞價格也崩 破8年來新低

2018年12月10日 12:29 中時 游昇俯

不只高麗菜，肉雞價格也狂跌。中華民國養雞協會統計，今年11月白肉雞產地價格每台斤24.53元，已創下自2010年以來的新低。業者表示，肉雞價格偏低與今年進口量大增有關，若以時價計算，目前每雞隻約虧損2至3元，若持續虧損，國產雞可能會逐漸減產，最終將市場讓給美國雞。業者不禁抱怨，「政府都不幫忙」。

養雞業者估算，若雞農購入雛雞每隻18元，每隻雞含水電、藥品疫苗及人工等飼養管理費用約15元，養至2公斤需耗費飼料3公斤，以飼料價每公斤17.8元計算，肉雞每台斤成本約26元，依現在市場行情，雞農已是賠本在賣。

養雞協會理事長陳國村表示，今年美國雞肉便宜，進口量特別大，加上上半年肉雞價格好，國內種雞業者也大量出雛（孵化小雞），產量在下半年一起出來，肉雞價格因此直直落；養雞協會肉雞組組長邱時恩也表示，今年因為進口量太大，按時價估算，雞農每隻雞要賠2至3元，預估12月價格還會往下調。

根據統計，從2013年至2017年五年間，進口雞肉平均每年約14.97萬噸，但今年至10月進口已逾19萬噸，預估年度進口量將在20萬噸以上。

邱時恩指出，因國內白肉雞產業近9成9是與電宰業者契約飼養及屠宰，故虧損主要由電宰業者來扛，但若虧損增大，肉雞利潤下修，雞農收入也會跟著減少，若電宰廠不堪虧損而減產，未來國產雞市場亦恐逐漸讓給美國雞。他不禁埋怨，美國雞量大又便宜，老美要進口多少就進口多少，政府只會說是自由市場，雞農可說是非常弱勢。

農委會畜牧處副處長王忠恕則表示，因在WTO體制內，肉雞市場100%開放，但國內肉雞產業成熟，會因應市場機制自行調整，因肉雞價格不好，雛雞價格從9月就已開始下滑，種雞業者減少孵化，肉雞業者也減少入雛；他說，因雞農多是契養，故收益沒有太大影響，主要是種雞業者的利潤會減少。

王忠恕並樂觀表示，國內白肉雞消費市場每年仍在成長，因年前需求量將會增加，業者應已經在備貨，價格會慢慢上來。

(中時 )