王明鉅：盼民進黨給台大校長機會 全民才會給民進黨機會

2018年12月10日 12:51 旺報 簡立欣

由台大自主聯盟主辦的「還我校長－台灣教育不能等」記者會11日（周二）登場，出席者之一、台大醫學院前副院長王明鉅認為民主需要制衡，自己在這次選舉之前「這輩子一直是支持民進黨」，現在選舉結果已經懲罰民進黨，請民進黨在台大校長人事案這件事情上重新思考、展現民主風度，「人民才會慢慢重新認可你。」

過去反核的王明鉅這次卻成了以核養綠公投志工，此次九合一選舉前半年，他在臉書上「像寫研究報告一樣」天天筆耕，寫了25萬字以上，還上電視、拍廣告。他坦言自己以前都是支持民進黨，這輩子沒有投過國民黨，但這次選舉他沒有支持民進黨，「不能因為你執政，你想幹嘛就幹嘛！」

周二為台大校長人事案再站出來，王明鉅表示很簡單的理念就是「民主需要制衡」：「我也不希望民進黨就此一敗塗地、一蹶不振！完全執政不見得是好事情，民進黨犯了很多錯，因為它不照步來，包括韓國瑜、包括拔管，才讓這次討厭民進黨變成全台最大黨；但大選都過了，我希望有重新開始的機會。」

王明鉅說，不想再罵民進黨，選舉的結果已經說明一切；他也希望民進黨重新站起來、恢復它的力量，為國家盡力，監督政府，「不管民進黨以後在甚麼位子」，大家都是台灣人，不要非這樣你死我活。

王明鉅說，自己不是挺管，是挺法治，台大校長人事案是大學自治、是法律，如果管中閔校長有任何不法，可以依法處置他；但是現在遴選結果已經很明確，何況台大遴選委員會和台大校務會議又開了那麼多次會議確認結果，「以後台大也會有遴選，其他學校也會選校長，如果遴選程序不完美，以後可以改，但是現在讓它走完。」他也籲請執政黨重新思考、展現民主風度，慢慢改過來，民眾才會重新認可民進黨。

台大自主聯盟11日上午將舉行「還我校長－台灣教育不能等」記者會，與談人除了王明鉅還包括台大土木系教授李鴻源、周家蓓以及學生代表等，主辦單位表示歡迎校內師生、家長及校友、退休教職員一起參加。活動聯絡人、台大醫學院藥學系校友金祿慈說，其實訴求一直沒改，「我一直認為『還我校長』這件事不能停下來，要一直講，熱度不能退掉，」選後的氛圍讓他們決定再次站出來。

(旺報 )