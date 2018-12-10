中市府公布空汙報告 盧新市府團隊肯定：做了該做的事

2018年12月10日 12:38 中時 盧金足

台中市府強調，治理空汙沒有空窗期，現階段台中空品改善已有顯著成果，努力不能停歇，期待接任者繼續努力改善台中空氣品質。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍卸任在即，公布第一階段健康風險評估報告。對此，台中市長當選人盧秀燕發言人吳皇昇10日表示，林佳龍市府團隊做了「政府本來就該做的事情」，盧新市府團隊表達肯定；台中市府則期盼接任者繼續推動，在完成後整體公布，維護市民知的權益，也作為空汙防制政策的參考。

台中市府2016年預算編列3年共1億5000萬元，執行「空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」，報告結果未公布，成為選舉爭論焦點議題。

市府昨天先行公布第一階段內容，表示一階調查時，健保資料庫僅提供至2014年林佳龍尚未上任時，內容侷限，調查結果無法證實與疾病的因果關係，但仍需注意暴露空汙的健康危害。一階調查也僅能做為下一步研究假說的參考，目前二階段調查已告一段落，預計2019年1月驗收完畢。

盧秀燕選前即承諾將於就任後兩周內公布「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區（大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井）居民空氣汙染物暴露評估計畫成果報告」，政府資訊公開透明。

吳皇昇表示，新市府團隊上任後，有關政府資訊公開及空氣汙染防制等政策都將是施政重點項目，宣示讓陽光照進市府，力求讓台中政治更陽光、城市環境更優質。

他強調，林佳龍市府團隊踏出那一步，於卸任前兩周公布該份報告，做了「政府本來就該做的事情」，盧秀燕新市府團隊對此表達肯定。

為因應空汙問題、回應議會要求、符合外界期盼，台中市府執行「空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」，2017年完成第一階段研究計畫：「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)居民空氣汙染物暴露評估計畫成果報告」。

但多名市議員調閱不到其成果報告，市府屢次拒絕議會也讓外界批判不斷，對於該份本該公開的報告，環保團體甚至進行訴願程序，以求政府資料公開透明。

吳皇昇認為，這份報告的揭露某種程度呼應新市府的「陽光政治」原則，也讓後續的空汙防制政策有公開依據，未來可深入進行研究，協助市府後續研擬方針改善空汙，降低市民的健康風險。

台中市府強調，治理空汙沒有空窗期，雖然現階段台中空品改善已有顯著成果，但努力不能停歇，期待接任者繼續努力改善台中空氣品質，維護市民健康，並於完成三階段調查後公布整體計畫執行成果，維護市民知的權益。

(中時 )