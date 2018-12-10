孟晚舟案 陸媒：加在陸有巨大利益 望渥太華三思

2018年12月10日 12:28 中時 楊家鑫

孟晚舟案持續發酵，大陸副外長樂玉成9日晚召見美國駐華大使布蘭斯塔德，強烈抗議美方要求加拿大拘押華為高管孟晚舟。對此，大陸《環球時報》發表社評稱，美國國內法不是美加可以對外作惡的擋箭牌，渥太華如果堅持不釋放孟晚舟，而是將她引渡到美國，對陸加關係必將造成無法挽回的沉重打擊。「加拿大在中國有巨大利益，希望渥太華三思。」

大陸《環球時報》10日發表社評「美加對中國公民作惡，不會有擋箭牌」指出，大陸副外長樂玉成連續召見加拿大和美國駐華大使，表達了中方斷不接受美加這一錯誤做法的決心。美方表示，抓孟晚舟是一個獨立事件，與中美當下緊鑼密鼓的貿易談判進程沒有關係。「我們注意到，中方也沒有做這種聯繫。目前看來，不將這兩者掛鉤的態度在中美之間得到脆弱的維持。」

評論稱，既然是孤立的，中方就更有必要堅決就這一事件對美加進行交涉。中國向美施壓，但現在孟晚舟關在加拿大的拘留所裡。不管美國在背後起了多大作用，向孟晚舟直接動手的是加拿大。

評論強調，加拿大方面很清楚自己在對中國實施十分嚴重的冒犯，美國國內法不是美加可以對外作惡的擋箭牌，渥太華如果堅持不釋放孟晚舟，而是將她引渡到美國，對中加關係必將造成無法挽回的沉重打擊。加方不該對可能避免遭到中國的嚴厲報復而心存幻想。

評論稱，這個世界是存在基本秩序的，對於有什麼樣的風險，可能產生什麼樣的摩擦和意外，成熟的國家之間存在著管控的默契。用抓一家企業的核心高管來打壓該企業，這是打破規矩的行為，是有摧毀全球商業競爭文明危險導向的信號。結束這場危機，現在主動權在加拿大一邊。加拿大在大陸有巨大利益，希望渥太華三思。

(中時 )