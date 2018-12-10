蔡英文頒發人權獎予印尼古斯都爾網絡

「亞洲民主人權獎」頒獎典禮10日舉行，獲獎者印尼「古斯都爾網路」代表艾莉莎瓦希德（Alissa Wahid），肯定其提倡不同宗教、種族交流的努力。（方濬哲攝）

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「亞洲民主人權獎」頒獎典禮10日舉行，蔡英文總統（左）出席，將獎項頒給印尼「古斯都爾網路」代表艾莉莎瓦希德（Alissa Wahid）。（方濬哲攝）

蔡英文總統今天出席「第13屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，頒獎予「印尼古斯都爾網絡」，並盼國際社會所有理念相近的朋友一起攜手合作，形成穩固的價值同盟，為世界做出更多貢獻。

蔡英文致詞時表示，今日是《世界人權宣言》通過70週年，「古斯都爾」這個名字來自印尼前總統阿卜杜拉赫曼．瓦希德。瓦希德前總統任內推動民主改革，也致力於展開跨宗教、跨族群的社會對話，促使公民社會和人權價值的深化。

她指出，2010年成立的「印尼古斯都爾網絡」以瓦希德前總統生前提倡的價值－寬容、對話為核心，透過參與和培力來強化公民社會。他們幫助受壓迫的少數族群，也在印尼社會出現宗教或族群的緊張關係時，扮演重要的協調角色。

如今，「印尼古斯都爾網絡」連結起印尼三百多個城市，也連結不同宗教背景的青年投入亞洲的跨國交流。她說，跨越多元族群的分歧，盡力深化公民社會，這樣的經驗對台灣來說也並不陌生。過去30多年，台灣也經歷了民主轉型。事實上，追求民主這條路，並不總是一路順暢。一直到今天，也還有新的關卡、新的挑戰需要克服。

蔡英文強調，不論是成功的經驗或眼前必須面對的挑戰，都很樂意將這些「台灣經驗」與亞洲鄰近國家一起分享，同時也向各國學習，一起讓民主與人權的價值，更扎根、更擴散。這就是舉辦「亞洲民主人權獎」的意義。

她感謝「印尼古斯都爾網絡」提醒了我們連結不同群體、深化公共對話，永遠是民主社會最重要的工作之一，並指出，從國際脈絡來看，在民主國家紛紛受到極端意見衝擊、公民社會分歧更加明顯的今天，「印尼古斯都爾網絡」強調溫和、寬容、跨宗教、跨族群對話的價值，確實值得彰顯。

蔡英文也期許，國際社會所有理念相近的朋友都能為了共同珍惜的價值，一起攜手合作。她強調，國際合作是我們紀念世界人權日、落實《世界人權宣言》最好的方式。「未來，讓我們形成穩固的價值同盟，為世界做出更多貢獻」。

(工商 )

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