瑞芳交警離奇失蹤被尋回 疑走不出4年前同事殉職陰霾

2018年12月10日 12:42 中時 張穎齊

楊員在半夜被警消人員找到，自行往救護車走，送醫救治。（張穎齊翻攝）

楊員在半夜被警消人員找到，自行往救護車走，送醫救治。（張穎齊翻攝）

新北市瑞芳分局交通分隊楊姓員警（32歲），原定昨（9）日中午要到分隊上班，但卻遲未現身，車輛被發現停放在台62快速道路路肩，車子未熄火、人卻離奇失蹤，直到今（10）日凌晨被發現在100公尺處邊坡，所幸生命跡象穩定，經同仁追問下得知，楊員的失蹤，疑似與4年前殉職同事有關，讓他始終走不出陰霾。

警消人員直至深夜人不放棄，堅持尋找失蹤的楊員。（張穎齊翻攝）

據悉，楊員9日上午從新店住家開車出發，原本要在中午12時到分隊值班，卻遲未現身，直到下午2時許，楊的私家車被發現停放在台62線17.1公里處，沒熄火且車門可以打開，車上只有楊的制服，沒有炭盆、遺書等物，人卻不見蹤影，手機也轉語音。

楊員無故未到班，私家車卻停放在62快速道路上，人竟不見蹤影。（張穎齊翻攝）

警消大動員前往搜索，根據監視器畫面顯示，楊員上午11時許已開車到分隊門口，但卻沒有下車上班，接著又把車開走，直到中午12時30分時將車停在台62線路肩，接著穿著雨衣跨過護欄，往邊坡草叢走，然後就突然消失在畫面中。

消防隊一直搜索到天黑，因為視線不佳、大雨滂沱，原定10日上午6時再搜索，但瑞芳警分局同仁則堅持繼續搜尋，15名同仁自願留下來搜尋，分局長陳良德也指示「不要放棄！」直到深夜11時許聽見邊坡有人的聲音，通知10名消防員到場協助。

直到10日凌晨0時，警消在其車輛停放的100公尺外找到楊員，楊只穿七分褲與薄外套，有失溫及擦傷情況，被送醫救治。

據悉，未婚的楊員獨居在新店，平時表現正常，沒有特別異狀，獲救時情緒不穩定、精神不佳，對於為何繞道分隊後又不上班，反而把車開到路肩，跨越護欄走進草叢，楊員卻稱「毫無印象」。

經同仁的細心追問下，才得知楊員疑似因為走不出4年前同事的殉職陰霾，才會心情欠佳，楊員與已故的吳姓員警十分友好，但吳員卻在2014年6月10日，在台62甲線3號隧道內處理車禍時，突遭後方的曳引車撞斃，當時在值班台得知此事的楊，聞訊後悲傷不已。

因為吳員的殉職，個性文靜的楊員4年來，與同仁之間互動不多，在邊坡被找到時，是因為突然聽到有同事的呼喊，才回過神來，但對於過程卻毫無印象，目前分局將會對楊員安排心理輔導。

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