產銷軍武美全球稱王 這國超趕英成第2

2018年12月10日 12:39 中時電子報 楊幼蘭

俄羅斯S-400飛彈防空系統

在美國總統川普力促盟國多盡安保責任，多買武器下，美國軍武製造表現果然亮眼。

據美聯社報導，瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）發布的最新報告指出，在全球百大軍武製造商名單中，美國就佔了42家，遙遙領先群雄，名列第一。

不過，更令人關注的新發展，就是如今俄羅斯取代英國，成了全球僅次於美國的第2大武器生產國。自2002年以來，英國就穩居全球第二大軍武製造商的寶座，至今仍是西歐龍頭。然而，在俄羅斯超趕下，英國已拱手讓出第二的位子。

報告指出，2017年俄羅斯軍武製造商的軍售總和達377億美元（近1.2兆台幣），比前一年增加了8.5％。而在全球總額達3,982億美元（約12.3兆台幣）的軍售市場中，佔了9.5％。

Sipri說，報告涵蓋了製造商在海內外的全球軍售，但由於中國大陸企業的統計數字並不可靠，因此並未計入。

Sipri高級研究員魏士曼（Siemon Wezeman）表示，自2011年起，俄羅斯軍武製造商的業績便大幅成長。他指出，這符合俄羅斯將武裝部隊現代化，增加軍購支出的做法。

而這是有相關報告以來，俄羅斯國營武器製造商金剛石-安泰（Almaz-Antey）集團首度躋身全球10大軍武商名單。

不過，美國由於有全球最大軍武製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp），加上其他41家軍武商的貢獻，仍以佔全球軍售總額的57％稱霸。

(中時電子報)