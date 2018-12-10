法務部與旅館業者宣誓「毒趴止步」共同防毒

政務委員羅秉成(陳志賢攝)

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政務委員羅秉成(左四)、法務部常次張斗輝(左三)與旅館業者共同舉行記者會。(陳志賢攝)
政務委員羅秉成(前排左四)、法務部常次張斗輝(前排左三)與旅館業者共同舉行記者會。(陳志賢攝)

2016年發生的北市W飯店女模命案，引發外界關注吸毒者利用旅館成為吸毒場所問題；對此，法務部修正毒品危害防制條例，規定旅館業者如發現吸毒者，有通報義務，違反的業負責人將可處最高100萬元罰鍰，新制後天上路，法務部今邀集交通、內政、衛福相關部會與國內旅館業者共同舉辦「毒趴止步」打擊毒品犯罪記者會。

行政院政務委員羅秉成致詞表示，打擊毒品犯罪是一場永無止盡的戰爭，毒品犯罪會衍生其他犯罪，政府因此針對旅館業者加強防範，以降低危害風險。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長張榮南說，全國旅館有4700多家，觀光旅館有116家，都願意配合政府反毒的政策；但新興毒品型態一再變化，希望警政單位能協助業者如何辨識、如何作好通報義務。

12日上路的新制，規定從事視聽歌唱、舞廳、酒吧、酒家、夜店或住宿業務的行業，應在入口明顯處標示毒品防制資訊，並指派人員參與毒品防制訓練，未執行者，地方政府可令業者限期改善，屆期未改善者，負責人將被處5萬元至50萬元罰鍰。

此外，若店內人員知悉有人在內吸毒或持毒，卻未通報警察機關處理者，則由地方政府處負責人10萬元至100萬元罰鍰，情節重大者，目的事業主管機關得令停止營業6個月至1年6個月，或者勒令其歇業。

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(中時 )

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